Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Forum Ambrosetti 2024

A Cernobbio è stato dato il via al 50esimo forum Ambrosetti. Svariati gli argomenti trattati, come ogni anno, e tra questi spazio anche all’intelligenza artificiale. Negli ultimi anni l’evoluzione in questo ambito è stata evidente e, al netto degli allarmi sul prossimo futuro e sui lavori che spariranno, alcuni ambiti hanno ormai integrato lo strumento in pianta stabile. Indicazioni in merito giungono da un’importante ricerca, che lancia anche un appello all’azione: occorre investire immediatamente in formazione e alfabetizzazione, ma non solo.

IA per le piccole imprese

C’è chi vede nell’intelligenza artificiale il futuro e chi invece un nemico assoluto, da combattere a ogni costo. Considerando come tale tecnologia sia reale, presente e in costante evoluzione, tutto ciò che possiamo fare è apprendere come maneggiarla e plasmarla a nostro vantaggio.

Questo è uno dei temi trattati nello studio AI 4 Italy: from Theory to Practice – Verso una Politica Industriale dell’IA Generativa per l’Italia. Un lavoro che porta la firma di The European House – Ambrosetti (per Microsoft). Si è lavorato su un campione di 100 aziende nostrane, con dati presentati al 50esimo forum Ambrosetti.

Si sottolinea l’assoluta urgenza di procedere ad adottare un approccio strategico, agendo in maniera lungimirante, al fine di reindirizzare la nostra economia. Questa dovrà evolversi o soccombere (in alternativa dovrà dipendere da altre e, come spesso accade, arrivare con grave ritardo alla festa, accontentandosi delle briciole).

Ecco le parole di Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia: “Le grandi aziende continueranno ad adottare l’AI anche nei prossimi anni ma ci aspettiamo che sul treno dell’innovazione AI salgano anche le pmi che sono la vera spina dorsale dell’economia italiana”.

Intelligenza artificiale: i punti chiave per l’Italia

aumento del Pil – Lo studio sostiene che un’adozione diffusa dell’IA generativa potrebbe aumentare, fino a 312 miliardi di euro, il Pil annuale italiani nel corso dei prossimi 15 anni. Un incremento del 18,2%, soprattutto in favore delle pmi;