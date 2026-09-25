Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è risultato in calo, dopo aver raggiunto i 96 punti base ieri: cosa sta succedendo ai rendimenti

ANSA

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è calato di 4 punti base in apertura del 25 settembre, arrivando a 92 punti base, ancora alto rispetto al recente passato ma in netta riduzione sul picco raggiunto nella giornata di ieri. I rendimenti sono però rimasti stabili, al 4,50%.

Oggi iniziano le aste regolari dei titoli di Stato italiani, dopo l’emissione sindacata del Btp Green che ha ricevuto offerte per 110 miliardi di euro.

Lo spread cala, ma è “merito” dei Bund

Il calo dello spread è dovuto quasi interamente a un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. I Bund hanno guadagnato tre centesimi di punto percentuale. I rendimenti italiani hanno registrato una lievissima flessione, rimanendo però sopra la soglia del 4,50%. Il risultato è stata la riduzione dello spread a 92 punti base, comunque sopra la media recente.

Continua la pressione sui titoli di Stato

La situazione internazionale che ha portato a questi rendimenti non è però cambiata. I fattori che inducono i mercati a chiedere un maggiore interesse per Btp e Bund sono rimasti gli stessi:

le tensioni internazionali in Medio Oriente e Ucraina;

il prezzo del petrolio alto;

la crescita dell’inflazione in Europa e negli Usa;

i rendimenti alti dei titoli di Stato statunitensi.

I mercati non hanno reagito negativamente invece ai dati Istat che hanno sancito la permanenza dell’Italia nella procedura per deficit eccessivo. Al contempo, però, non sembrano aver particolarmente aiutato i dati Ocse sulla crescita, migliori del previsto.

Come vanno gli spread in Europa

Anche gli altri titoli di Stato dei grandi Paesi europei hanno recuperato sui Bund. I Bonos spagnoli sono rientrati a 47 punti base, sui livelli che li caratterizzano ormai da mesi.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 25 settembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,58% – Btp italiani 4,50% 92 Oat francesi 4,65% 107 Bonos spagnoli 4,05% 47

Grosso scostamento per gli Oat francesi, che sono passati da 112 punti di spread a 107. La situazione a Parigi rimane però instabile, tra un deficit sempre più vicino a scivolare fuori dal controllo del Governo francese e le elezioni presidenziali che si stanno avvicinando.

Oggi iniziano le aste dei titoli di Stato

Nella giornata di oggi il Tesoro terrà l’asta dei Bot. Saranno offerti 7,5 miliardi di euro di titoli semestrali. Il 29 settembre si terrà invece l’asta dei Btp, con due prodotti:

Un Btp a 5 anni con una cedola de 3,95%;

Un Btp a 10 anni con cedola al 4%.

In totale, si tratta di 6,5 miliardi di euro in buoni del Tesoro pluriennali. Nei giorni scorsi, invece, si è conclusa l’emissione sindacata dei Btp Green.