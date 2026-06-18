Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a 72 punti all’apertura del 18 giugno dopo essere sceso a 70 nella giornata di ieri, facendo segnare un nuovo record dall’inizio della guerra. Si tratta di un dato parzialmente sorprendente, proprio perché nella notte Iran e Usa hanno firmato il memorandum di intesa che avvia le trattative sul nucleare e porre fine alla guerra in Medio Oriente.
Anche i rendimenti sono risaliti, con quelli dei Btp che sono tornati al 3,65%. Un segnale in controtendenza anche con i risultati positivi dell’asta dei Btp Italia Sì, i titoli di Stato riservati agli investitori privati e indicizzati all’inflazione, che nella giornata di ieri hanno sfiorato i 7 miliardi di raccolta totale.
Lo spread non ha reagito bene all’accordo sul Medio Oriente
La mattinata del 18 giugno è stata segnata dalla notizia della firma, avvenuta a distanza e nella notte, del memorandum di intesa tra Usa e Iran che dovrebbe porre fine alla guerra in Medio Oriente. Una notizia che però non ha particolarmente rassicurato i mercati, nemmeno quelli dei titoli di Stato.
Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato a 72 punti base, dopo che ieri aveva raggiunto il minimo dall’inizio della guerra, 70 punti. I rendimenti dei Btp sono risaliti al 3,65% e quelli dei Bund sono leggermente aumentati al 2,93%. Manca quindi ancora la fiducia in una soluzione rapida del conflitto che porti a una sicurezza maggiore dei mercati energetici.
I punti in bilico sono ancora molti:
- non è certo che Israele si ritirerà dal Libano e smetterà di attaccare Hezbollah, come chiesto dall’Iran;
- l’Iran insiste che, dopo i 60 giorni di tregua, imporrà un pedaggio a Hormuz, a cui gli Usa sono contrari;
- non c’è ancora nessun accordo sull’uranio iraniano, in teoria la causa della guerra.
In aumento gli spread in tutta Europa
Questa insicurezza non è stata avvertita soltanto in Italia. Anche nel resto d’Europa i mercati dei titoli di Stato hanno reagito con cautela alla notizia della firma del memorandum, con un generico peggioramento rispetto all’ottimismo della giornata di ieri.
|Titoli di Stato
|Rendimenti
|Spread
|Bund tedeschi
|2,93%
|–
|Btp italiani
|3,65%
|72
|Oat francesi
|3,57%
|64
|Bonos spagnoli
|3,36%
|43
I Bonos Spagnoli hanno visto aumentare lo spread con in Bund di un punto base, arrivando a 43, con in rendimenti che sono cresciuti al 3,36%. Gli Oat francesi hanno invece raggiunto un differenziale di 64 punti base, con rendimenti del 3,57%.
Notizia in aggiornamento