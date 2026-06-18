Nonostante la firma del memorandum tra Iran e Usa nella notte, lo spread è cresciuto risalendo di due punti a 72 rispetto alla giornata di ieri: continua l'emissione del Btp Italia Sì

ANSA Lo spread Btp Bund del 18 giugno

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a 72 punti all’apertura del 18 giugno dopo essere sceso a 70 nella giornata di ieri, facendo segnare un nuovo record dall’inizio della guerra. Si tratta di un dato parzialmente sorprendente, proprio perché nella notte Iran e Usa hanno firmato il memorandum di intesa che avvia le trattative sul nucleare e porre fine alla guerra in Medio Oriente.

Anche i rendimenti sono risaliti, con quelli dei Btp che sono tornati al 3,65%. Un segnale in controtendenza anche con i risultati positivi dell’asta dei Btp Italia Sì, i titoli di Stato riservati agli investitori privati e indicizzati all’inflazione, che nella giornata di ieri hanno sfiorato i 7 miliardi di raccolta totale.

Lo spread non ha reagito bene all’accordo sul Medio Oriente

La mattinata del 18 giugno è stata segnata dalla notizia della firma, avvenuta a distanza e nella notte, del memorandum di intesa tra Usa e Iran che dovrebbe porre fine alla guerra in Medio Oriente. Una notizia che però non ha particolarmente rassicurato i mercati, nemmeno quelli dei titoli di Stato.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato a 72 punti base, dopo che ieri aveva raggiunto il minimo dall’inizio della guerra, 70 punti. I rendimenti dei Btp sono risaliti al 3,65% e quelli dei Bund sono leggermente aumentati al 2,93%. Manca quindi ancora la fiducia in una soluzione rapida del conflitto che porti a una sicurezza maggiore dei mercati energetici.

I punti in bilico sono ancora molti:

non è certo che Israele si ritirerà dal Libano e smetterà di attaccare Hezbollah, come chiesto dall’Iran;

l’Iran insiste che, dopo i 60 giorni di tregua, imporrà un pedaggio a Hormuz, a cui gli Usa sono contrari;

non c’è ancora nessun accordo sull’uranio iraniano, in teoria la causa della guerra.

In aumento gli spread in tutta Europa

Questa insicurezza non è stata avvertita soltanto in Italia. Anche nel resto d’Europa i mercati dei titoli di Stato hanno reagito con cautela alla notizia della firma del memorandum, con un generico peggioramento rispetto all’ottimismo della giornata di ieri.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 18 giugno 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 2,93% – Btp italiani 3,65% 72 Oat francesi 3,57% 64 Bonos spagnoli 3,36% 43

I Bonos Spagnoli hanno visto aumentare lo spread con in Bund di un punto base, arrivando a 43, con in rendimenti che sono cresciuti al 3,36%. Gli Oat francesi hanno invece raggiunto un differenziale di 64 punti base, con rendimenti del 3,57%.

Notizia in aggiornamento