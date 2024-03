L’ Oro aspetta la FED: cosa aspettarci dal mercato?

Oro e tassi: cosa aspettarsi dal mercato

L’oro è rimasto poco mosso a febbraio, chiudendo al di sotto dei 2.000 dollari l’oncia il 13 e il 14 febbraio prima di risalire e mantenersi al di sopra di questo livello per il resto del mese. Alla fine si è attestato a 2.044 dollari l’oncia il 29 febbraio, con un aumento dello 0,23% nel mese. Lo scrive Imaru Casanova, Portfolio Manager, Oro e metalli preziosi di VanEck, in una lunga analisi che analizza i principali trend sul mercato dell’oro.

Oro in pausa in attesa prospettive su tassi

“Le letture dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) core e headline degli Stati Uniti per il mese di gennaio – spiega l’esperto – sono state superiori alle previsioni di consenso, posticipando la probabilità di un taglio dei tassi della Federal Reserve (Fed) statunitense più avanti nell’anno ed esercitando pressione sull’oro a metà mese. In seguito, l’oro ha trovato il sostegno per stabilire un prezzo medio di chiusura di 2.029 dollari l’oncia quest’anno, non male, considerando che, nello stesso periodo, il dollaro statunitense (misurato dall’indice DXY1) è salito del 2,8% e la domanda di investimento in oro fisico (misurata dalle partecipazioni in ETF garantiti dall’oro) è scesa del 3,7%. Mentre il mese scorso l’oro fisico è stato apparentemente poco apprezzato, le azioni aurifere hanno avuto risultati deludenti. L’indice NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR)2 e l’indice MVIS Global Juniors Gold Miners (MVGDXJTR)3 sono scesi rispettivamente del 6,10% e del 6,84% a febbraio, ampliando ulteriormente il già significativo divario di valutazione rispetto al metallo. I primi giorni di marzo hanno però portato un po’ di sollievo agli investitori azionari in oro, con i titoli minerari auriferi che hanno nettamente superato l’oro fisico, mentre l’oro ha raggiunto nuovi massimi storici”.

“Potrebbe essere l’inizio di una tendenza alla regressione alla media che vede i titoli azionari dell’estrazione dell’oro mostrare ancora una volta la loro leva rispetto al prezzo dell’oro e sovraperformare l’oro fisico quando i prezzi dell’oro sono in aumento. A titolo di riferimento, GDMNTR dovrebbe più che raddoppiare rispetto ai livelli attuali per raggiungere il suo picco dell’agosto 2011, quindi sembra esserci ancora un discreto potenziale di fuga solo sulla base della performance storica” .

Minatori d’oro stanno davvero dando il massimo

Il mese scorso – scrive Casanova – “abbiamo partecipato alla BMO Global Metals, Mining and Critical Minerals Conference. Abbiamo incontrato i dirigenti di oltre 40 aziende produttrici di oro e metalli preziosi. Questa conferenza offre un’ottima opportunità per tastare il polso al settore, individuare tendenze e temi, ricevere aggiornamenti dalle singole società e potenzialmente scoprire nuove idee di investimento”. Ecco alcune delle nostre principali conclusioni:

Ubicazione, ubicazione, ubicazione – Non è un segreto che le società minerarie debbano affrontare molti rischi legati alle regioni in cui operano. Tuttavia, è importante (e necessario se si vuole investire nel settore) distinguere tra il rischio giurisdizionale più ampio e i rischi specifici delle operazioni minerarie. Abbiamo incontrato aziende con progetti in regioni/giurisdizioni considerate geopoliticamente rischiose – tra cui paesi come Perù, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Papua Nuova Guinea ed Etiopia – ma con gestioni che sembrano godere di stabilità operativa in questi luoghi. La Costa d’Avorio e la Guinea sembrano essere considerate sacche di stabilità nella complessa regione dell’Africa occidentale. L’Africa occidentale, una giurisdizione difficile a causa del panorama geopolitico, continua a essere una delle regioni migliori per scoprire e sviluppare risorse aurifere dal punto di vista dell’esplorazione, dei permessi, della manodopera e dell’efficienza del capitale. Sebbene le aziende sembrino più caute riguardo ai cambiamenti e agli sviluppi in corso in Paesi come l’Argentina, la Colombia e il Messico, le prospettive generali per quanto riguarda la gestione delle miniere e gli investimenti sembrano essere ottimistiche.

Definire le aspettative – Le aziende sono ben consapevoli dell'importanza di raggiungere gli obiettivi annunciati. Abbiamo comunicato l'urgente necessità di sviluppare metodologie dettagliate che consentano alle aziende di farlo con successo, data la complessità e le numerose variabili coinvolte nella previsione dei costi di produzione, operativi e di capitale per operazioni e progetti. Le società con processi avanzati e conservativi per la definizione delle linee guida dovrebbero beneficiare dei multipli di valutazione significativamente più elevati che derivano dal raggiungimento o dal superamento delle aspettative.

Rifocalizzazione sul controllo dei costi – A seguito di un'ondata di inflazione che ha aumentato in modo significativo i costi operativi e di capitale negli ultimi due anni (per lo più al di fuori del controllo delle società minerarie), c'è una rinnovata attenzione per l'attuazione di iniziative di controllo e riduzione dei costi. Secondo quanto riferito, abbiamo anche sentito che l'inflazione da lavoro australiana si sta attenuando dopo 2 anni. Sembra che le pressioni inflazionistiche si siano attenuate e che, insieme agli sforzi delle aziende per ridurre i costi, i costi medi del settore dovrebbero rimanere intorno ai livelli attuali.

Il free cash flow abbonda – Sebbene l'aumento dei costi di produzione abbia messo sotto pressione i margini, agli attuali prezzi dell'oro le aziende stanno generando molta liquidità. Ad esempio, una delle nostre partecipazioni di medio livello, con una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari, detiene oltre 640 milioni di dollari in contanti e zero debiti. La società paga un dividendo e sta cercando di effettuare acquisizioni per mettere a frutto la liquidità. Tuttavia, con un flusso di cassa operativo di oltre 400 milioni di dollari all'anno, l'azienda sembra destinata a continuare a costruire le proprie riserve finanziarie. Ciò è di buon auspicio per gli investitori alla ricerca di dividendi, in quanto le società si impegnano a stabilire dividendi di base sostenibili con la possibilità di dividendi bonus o speciali in caso di espansione del flusso di cassa libero.

Le acquisizioni comportano delle sfide – Sia a livello di asset che di società, l'integrazione di nuovi progetti e operazioni comporta rischi e sfide. Le società acquirenti devono fornire strategie aggiornate, piani di ristrutturazione, previsioni operative e finanziarie. Ciò aumenta i rischi per queste aziende e crea incertezza sui mercati. Le aziende devono essere in grado di gestire questi rischi nella loro ricerca di crescita e creazione di valore. Nel lungo periodo, le acquisizioni daranno i loro frutti ai team di gestione più forti. Tuttavia, nel breve termine, queste acquisizioni possono creare una pressione ribassista sulle loro azioni.

Gli scenari

“L’industria estrattiva dell’oro è senza dubbio un’attività molto impegnativa”, conclude l’esperto che sottolinea anche la consapevolezza delle società minerarie aurifere a “concentrare i loro sforzi sulla riduzione del rischio delle loro attività, sulla riduzione dei costi, sul miglioramento dei rendimenti per gli azionisti e sull’obiettivo di una crescita disciplinata con la partecipazione, il sostegno e il beneficio dei Paesi e delle comunità ospitanti, in modo responsabile ed etico dal punto di vista ambientale”.