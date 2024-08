Criptoasset in difficoltà, segnali di ipervenduto: pronti al rimbalzo?

Fonte: 123RF Digital currency physical metal bitcoin coin on the gold bitcoins. Gold money concept.

“300 miliardi di dollari sono stati cancellati dalla capitalizzazione del mercato delle criptovalute. Il Bitcoin ha subito un calo del 10% nella giornata di oggi ed attualmente scambiato a 52.500 dollari.

Criptoasset in difficoltà, segnali di ipervenduto

Ethereum è sceso del 14% e attualmente scambiato a 2.300 dollari, il prezzo più basso da gennaio di quest’anno. Il calo di Ethereum è stato aggravato dal trasferimento di 17.576 Ethereum (46,78 milioni di dollari) da parte di Jump Crypto nelle ultime 24 ore agli exchange centralizzati, segnali di potenziali vendite”. Così Simon Peters, crypto markets analyst di eToro, sull’andamento negativo del mercato delle criptovalute.

“I continui timori per il rimborso dei creditori da parte della defunta borsa Mt.Gox e l’intenzione di Jump Crypto di liquidare centinaia di milioni di dollari di posizioni in criptovalute, in particolare in Ethereum, spiega l’esperto – hanno aggravato il sell-off dei mercati delle criptovalute”.

Pronti al rimbalzo?

Gli indicatori tecnici, tuttavia, mostrano ora un ipervenduto, così come l’indice Crypto fear and Greed che lampeggia “Fear” (paura), che di solito è un segno di bottoming del prezzo, quindi “è possibile che si assista a un rimbalzo da qui ai prossimi giorni, ma per quanto riguarda l’altezza di tale rimbalzo dobbiamo aspettare e vedere”.

Criptovalute, in Italia cresce fortemente diffusione

Intanto, nei giorni scorsi il vice capo del Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti della Banca d’Italia, Massimo Doria, nel corso di un’audizione alla Commissione finanze del Senato, ha sottolineanto che in Italia cresce fortemente la diffusione di criptovalute che sono detenute da 1,3 milioni di persone per un controvalore di 2,7 miliardi di euro.

“Nel 2022 da un’indagine effettuata dall’Eurosistema risultava che solo il 4% degli intervistati deteneva criptoattività – ha detto – secondo la stessa indagine in Italia la quota di possessori era invece al 2%, invariata rispetto al 2019 e la più bassa nei paesi dell’area”.