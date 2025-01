I clienti vulnerabili avranno la possibilità di accedere anche alle tutele graduali e non solo alla maggior tutela per le bollette della luce

Fonte: 123RF Nuova deroga sulle bollette della luce per le tutele graduali

L’Arera ha messo a disposizione anche per gli utenti vulnerabili la possibilità di scegliere il Sistema a tutele graduali invece di rimanere automaticamente, o entrare, nel Servizio di maggior tutela. La possibilità di partecipare al meccanismo temporaneo che porta verso il mercato libero è prevista dalla legge sulla concorrenza del 2024.

L’autorità dell’energia si occuperà di curare una campagna informativa sulla deroga, ma gli utenti dovranno rivolgersi agli operatori per effettuare il cambio, sia nel caso siano già nel Servizio di maggior tutela in quanto vulnerabili, sia che abbiano acquisito lo stato di utente vulnerabile negli ultimi mesi.

Le tutele per i vulnerabili dopo la deroga

Al momento in Italia esistono due tipi di servizi tutelati per le utenze dell’elettricità:

Il Servizio di maggior tutela (Smt), con prezzi definiti a livello trimestrale dall’Arera, l’Autorità per energia reti e ambiente, a cui possono accedere solo i cosiddetti clienti vulnerabili;

Il Servizio a tutele graduali (Stg), con una parte del prezzo che dipende dai costi del mercato e un’altra fissa, e che dovrebbe accompagnare i clienti che non erano passati al mercato libero entro giugno 2024 verso un operatore privato.

L’ultima deroga approvata nella legge sulla concorrenza ha permesso ai clienti vulnerabili di passare dall’Smt all’Stg, in caso lo desiderassero. Arera ha previsto una campagna informativa su questa possibilità, attraverso i siti dei gestori ma anche attraverso le bollette dei clienti vulnerabili.

Come ottenere il Servizio a tutele graduali

Il procedimento per ottenere l’accesso all’Stg passa però dai gestori stessi. Il cliente deve comunicare la sua volontà di uscire dall’Smg al proprio fornitore, che dovrà mettere a disposizione tre diversi canali di comunicazione per questo tipo di procedimento: uno telefonico, uno digitale e uno fisico.

La deroga entra in vigore il 31 gennaio 2025, ma questo crea una situazione particolare per coloro che acquisiscono la condizione di cliente vulnerabile nei mesi immediatamente successivi. Normalmente infatti i gestori sono obbligati a interrompere immediatamente la fornitura e passare l’utenza al Servizio di maggior tutela. I clienti potrebbero però non sapere di avere la possibilità di scegliere anche le tutele graduali. Di conseguenza, per un periodo che va fino a giugno 2025, i gestori non saranno più obbligati a interrompere immediatamente la fornitura. Dovranno invece attendere la decisione dell’utente, che potrà così scegliere anche le tutele graduali e non solo la maggior tutela.

Anche per quanto riguarda la documentazione, saranno gli operatori a dover precisare quali siano i moduli da compilare per ottenere le tutele graduali e quelli di autocertificazione per attestare lo stato di vulnerabilità. Si tratterà comunque di documenti del tutto analoghi a quelli della richiesta di tutele graduali che sono stati utilizzati a giugno scorso dagli utenti che non erano ancora passati al mercato libero.