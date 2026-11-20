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iStock La vigilanza europea conferma la solidità degli istituti. Preoccupano le conseguenze della crisi energetica e le carenze nella sicurezza digitale rilevate nel 92% delle banche esaminate

Le banche dell’Eurozona restano solide, ma la Banca centrale europea (Bce) chiede maggiore prudenza nella gestione del credito e dei rischi finanziari. È quanto emerge dai risultati dello Srep 2026, l’esame annuale della vigilanza europea, pubblicati il 19 novembre, in cui sono state analizzate 108 banche, confermando per il 2027 requisiti patrimoniali sostanzialmente stabili. Il capitale di migliore qualità richiesto agli istituti, denominato Cet1, passa dall’11,2% all’11,3% delle attività ponderate per il rischio. La Bce richiama però l’attenzione sulle conseguenze della guerra in Medio Oriente, sull’aumento dei prezzi energetici e sulle difficoltà che potrebbero interessare famiglie e imprese.

Banche europee, la solidità patrimoniale secondo la Bce

Il Cet1 è uno degli indicatori utilizzati per misurare la solidità patrimoniale di una banca. Indica il capitale di migliore qualità di cui un istituto dispone rispetto alle proprie attività, considerando il rischio associato a prestiti e investimenti. Per il 2027 la Bce ha fissato un requisito medio complessivo dell’11,3%, rispetto all’11,2% del 2026. Il dato comprende requisiti e riserve patrimoniali, oltre agli orientamenti di vigilanza. Il requisito complessivo in termini di capitale totale sale invece dal 15,6% al 15,7%. I risultati mostrano che le banche dispongono di risorse superiori alle soglie richieste. Nel secondo trimestre del 2026 il coefficiente patrimoniale totale ha raggiunto il 20,1%, mentre l’indicatore di liquidità Lcr si è attestato al 155%.

Guerra in Medio Oriente e inflazione, i rischi per le banche

La Bce considera le tensioni geopolitiche uno dei principali fattori di rischio per il sistema finanziario. Il conflitto in Medio Oriente ha provocato forti perturbazioni nei mercati del petrolio e del gas, contribuendo all’aumento dei prezzi dell’energia. Secondo Francoforte, l’inflazione potrebbe rimanere superiore all’obiettivo del 2% nel breve periodo, con conseguenze sui consumi e sui costi sostenuti dalle imprese. L’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato e le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito pubblico rappresentano ulteriori elementi di incertezza.La vigilanza avverte che gli effetti degli shock economici potrebbero manifestarsi nei bilanci bancari soltanto nei prossimi mesi.

Mutui e prestiti, perché la Bce teme un peggioramento del credito

Le condizioni generali del credito restano positive, con i prestiti deteriorati, o Npl, scesi all’1,9%. La Bce segnala possibili difficoltà nel credito al consumo, nei finanziamenti alle piccole e medie imprese e nel settore immobiliare commerciale. Particolare attenzione viene riservata anche alle aziende maggiormente esposte ai costi energetici, come quelle manifatturiere, chimiche e dei trasporti. Le banche dovranno valutare con prudenza la capacità di rimborso dei clienti ed evitare criteri di concessione dei prestiti troppo permissivi. Per famiglie e imprese non sono previste modifiche automatiche alle condizioni dei mutui o dei finanziamenti già sottoscritti. Le decisioni sui nuovi prestiti continueranno a dipendere dalle politiche dei singoli istituti e dalla situazione economica dei richiedenti.

Sicurezza dei conti bancari, la Bce segnala carenze informatiche

Tra le principali criticità individuate dalla vigilanza europea figurano i rischi informatici. Il 92% delle banche esaminate presenta carenze legate alla sicurezza digitale, ai fornitori esterni o ai controlli informatici, secondo le valutazioni della Bce. L’autorità segnala che gli attacchi informatici stanno diventando più frequenti e sofisticati, anche per effetto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Un ulteriore rischio riguarda la dipendenza da pochi grandi fornitori tecnologici, soprattutto per i servizi cloud. Nel periodo 2027-2029 saranno rafforzate le verifiche sulla sicurezza digitale e sulla capacità delle banche di garantire la continuità operativa.