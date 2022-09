Meghan vuole incontrare Re Carlo III: in ballo l’eredità di Elisabetta?

Uno studioso esperto di dinamiche familiari descriverebbe la situazione parlando di comuni incomprensioni che possono sorgere all’interno di qualsiasi contesto di stretta parentela: i nonni che cercano di impartire ai figli i precetti con cui sono nati e cresciuti, sperando che questi li facciano propri e li trasmettano a loro volta ai nipoti. Che però – come spesso accade nei nuclei più numerosi – si dividono tra coloro che riescono senza problemi a portare avanti le tradizioni degli avi e chi invece sente il bisogno di distaccarsene, marcando una distanza da quell’impostazione in cui si sentono costretti e vincolati.

Il tutto passerebbe sottotraccia se la famiglia in questione non fosse quella dei Reali d’Inghilterra, i cui rappresentanti si sono ritrovati a Londra nel cordoglio di questi giorni per rendere omaggio alla sovrana defunta, la Regina Elisabetta II. A prendere il suo posto sarà il figlio Carlo, ufficialmente incoronato con il nome di Carlo III , che avrà proprio il compito di portare avanti i principi e gli insegnamenti della madre. Un compito non semplice per un uomo che negli ultimi anni ha vissuto in maniera piuttosto amareggiata la scelta del figlio minore Harry e della nuora Meghan di allontanarsi dall’ombra dei Windsor, prendendo una strada del tutto opposta rispetto al primogenito William, suo erede al trono e nominato di recente nuovo Principe di Galles .

Continuano i dissidi tra Meghan Markle e la Famiglia Reale: il nuovo capitolo dello scontro

La coppia più chiacchierata d’Occidente oggi vive negli Stati Uniti assieme ai due bambini Archie e Lillibeth. Le attività dei coniugi sono moltissime, riguardano gli ambiti più disparati e i loro progetti evolvono di settimana in settimana. L’impegno principale riguarda la gestione della propria organizzazione di beneficenza, amministrata tramite la fondazione Archewell inaugurata all’inizio del 2022. Poi ci sono le questioni lavorative e di visibilità pubblica, che però si intrecciano in maniera imprescindibile con quelle familiari: Harry e Meghan ricevono ogni mese decine di offerte da parte di scrittori, registi e produttori per raccontare il loro distacco dalla Famiglia Reale, un passaggio che continua a catturare l’attenzione di tutto il mondo e che i due stanno già descrivendo pubblicamente tramite diversi libri, podcast e interviste (una tra tutte, la scottante conversazione dello scorso anno con la conduttrice televisiva americana Oprah Winfrey).

Lo strappo dalla Firm – come viene chiamata nel Regno Unito – ha fatto crollare il gradimento dei sudditi nei confronti dei coniugi fuggiaschi, che hanno accusato a più riprese i famigliari di vivere in un contesto retrogrado, fatto di sessismo, comportamenti stigmatizzanti e un’inflessibile rigidità verso tutto quello che comporta un cambiamento. La Megxit – termine coniato dai tabloid, frutto dell’unione di Meghan ed Exit – ha scavato un solco profondo tra i cittadini di Sua Maestà e i duchi di Sussex: secondo l’istituto di sondaggi YouGov, il loro gradimento sarebbe ai minimi, superiore solamente a quello di Andrea (fratello di Carlo, coinvolto in diversi scandali tra cui quello che lo vede immischiato nella vicenda del MeToo e di Harvey Weinstein), mentre spopolano il principe William e sua moglie Catherine, rimasti fedeli alla Corona.

La questione dell’eredità e la richiesta di Meghan a Re Carlo III: in ballo gli averi della Corona

Un nuovo capitolo si è però aperto in questi giorni, in occasione dei funerali di Elisabetta II . Rientrati nel Palazzo di Westminster per presenziare alle esequie, Harry e Meghan hanno lasciato in disparte i dissapori e si sono accodati in silenzio, con discrezione, al dolore del popolo britannico. Eppure ciò non ha evitato che iniziasse a circolare la notizia che riguarda l’ultima iniziativa che Meghan avrebbe assunto nei confronti di Carlo III. L’ex attrice di origini statunitensi avrebbe infatti deciso di scrivere personalmente una lunga e articolata lettera indirizzata al nuovo sovrano, nonché suo suocero. La donna avrebbe chiesto di essere ricevuta da sola, per un faccia a faccia rimandato ormai da troppo tempo, nel tentativo di chiarire la frattura. Una decisione concordata con il marito, che ancora oggi non ha riallacciato i rapporti con il padre dopo le accuse.

I tabloid inglesi, da sempre attenti alle vicende della Royal Family, si sono scatenati e hanno interpretato il gesto di Meghan come un tentativo di recuperare terreno in ottica patrimoniale. In ballo infatti ci sarebbe l’eredità di Elisabetta II: se la maggior parte degli averi della sovrana defunta verranno tramandati al nuovo Re secondo il meccanismo automatico di successione , rimarrebbe comunque una cospicua dote che Carlo stesso avrebbe deciso di concedere interamente a William, che già nelle ultime ore ha ereditato il titolo di Principe di Galles. Il titolo di signore del ducato gli garantirà beni e possedimenti dal valore mozzafiato: solamente lo scorso anno il padre ne aveva ricavato una rendita personale quantificabile intorno ai 23 milioni di sterline, ma il patrimonio totale che entrerà in possesso di William e Cate viene valutato dagli esperti ad una cifra che supera un miliardo di sterline.

Dalla questione della successione alla rivalità tra Harry e il fratello William: tutte le grane della Royal Family

Un fatto che avrebbe scatenato le ire di Harry e della stessa Meghan, che rischiano così di rimanere esclusi dalla spartizione degli averi in dote alla Corona britannica. Questo anche perché ad oggi non esiste alcuna possibilità che i beni materiali di Sua Maestà possano finire nelle mani della coppia, dato che Harry risulta solamente in quinta posizione nella linea di successione al trono: prima di lui ci sono appunto il fratello William e i suoi tre figli George, Charlotte e Louis, che anche in caso di scomparsa del padre otterrebbero l’incoronazione prima dello zio.

L’unica possibilità di accaparrare qualcosa dello spropositato patrimonio reale risiederebbe quindi in un gesto del nuovo Re, che dovrebbe elargire un dono al secondogenito e alla sua consorte di sua spontanea volontà. Cosa alquanto improbabile visto lo stato delle cose e i rapporti ancora molto freddi tra le parti. In quest’ottica è possibile interpretare la richiesta di un vis a vis avanzata da Meghan nei confronti del suocero. Un atto certamente di grande coraggio, ma sul cui esito aleggiano ancora molte incertezze.