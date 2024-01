Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Di colpo pare che l’intero mondo Ferragni stia traballando e crollando. Chiara Ferragni è tornata sui social, con una chiara strategia in mente per riuscire a riabilitare il suo nome. Non si tratta di recuperare migliaia di fan perduti, tutt’altro. Si mira a tranquillizzare quei brand che hanno fatto un passo indietro nei suoi confronti, ma soprattutto quelli che in futuro l’imprenditrice vorrà attrarre.

Per una volta, però, al centro dell’attenzione non c’è lei, così come il marito Fedez, che ha di recente sollevato un polverone con la giornalista Myrta Merlino. La protagonista di questa nuova puntata di The Ferragnez, nella vita reale e non su schermo, è in realtà sua sorella Francesca Ferragni.

Chiara Ferragni licenziata

Quando si parla di questa importante famiglia italiana, sulla bocca di tutti da anni, ogni dettaglio rivelato sembra avere la leggerezza del gossip, anche quando le tematiche sono molto delicate. Così tutti hanno avuto qualcosa da dire sullo scandalo Pandoro, anche senza una chiara idea di cosa sia una strategia comunicativa e che conseguenze possa avere un’accusa di truffa aggravata.

Ciò per dire come con tanta leggerezza si sia diffusa una notizia, presunta per il momento, relativa all’annunciato licenziamento di Francesca Ferragni. Non è stata lei a parlarne, anzi, bensì l’esperto di VIP Gabriele Parpiglia, in onda su RTL 102.5.

“Lo dico in anteprima. Francesca Ferragni, sorella di Chiara, fa la dentista. Ha studiato per fare la dentista e lavora in uno studio a Corso Buenos Aires. Succede che il titolare, considerando precedenti screzi, con il caos legato al Pandoro Gate, l’ha sospesa per un mese. È alle Maldive, quindi non sta malissimo. Credo però sia stata licenziata e abbia perso il lavoro”.

La risposta di Francesca Ferragni

Essere la sorella di Chiara Ferragni deve necessariamente far crescere una scorza molto dura, considerando come da anni, almeno 10, l’imprenditrice sia sempre al centro di numerose voci di gossip e attacchi di vario genere.

Inizialmente aveva preferito restare in silenzio, ma poi ha preso la parola. Gabriele Parpiglia non viene minimamente citato ma, ovviamente, la stoccata lo colpisce nel vivo: “A dispetto di quanto detto in altre sedi, la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente”. Poche parole, ma chiarissime.

Il giornalista non ci sta e difende a spada tratta la propria professionalità. In una serie di video su Instagram ha infatti spiegato d’aver provveduto a ottenere abbastanza prove da essere certo di poter dare la notizia. Non solo, essere certo di non correre rischi querele.

“Delle smentite non mi importa nulla. Per me sono una doppia conferma. Così flebili, poi, valgono zero. Per farla in breve, se ci fosse un processo, vincerei a mani basse”. Al momento non è giunta alcuna ulteriore risposta, forse anche per riuscire a rientrare in un programma di gestione dell’emergenza dell’intera famiglia. È bene che questioni del genere si sgonfino in fretta, evitando di alimentare tutto ciò. Stando ai commenti alle foto delle sue vacanze, infatti, il pubblico continua a mostrare un chiaro fastidio per l’intera famiglia, al grido di “Sorella indagata per truffa aggravate e ancora ostentate?”.