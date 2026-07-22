Nestlé investe 560 milioni in Italia: a Mantova un nuovo hub per produzione e logistica

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Fabio Degli Esposti, AD Purina Italia e un rendering del nuovo stabilimento

Il mercato del pet food continua a crescere, sostenuto dall’aumento degli animali domestici nelle famiglie e da una domanda sempre più orientata verso prodotti premium. Un trend che sta spingendo le aziende del settore ad aumentare gli investimenti in capacità produttiva e logistica per rispondere all’evoluzione della domanda.

Nestlé investirà infatti circa 560 milioni di euro in Italia per realizzare a Mantova un nuovo hub integrato che unirà uno stabilimento produttivo dedicato agli alimenti umidi per animali domestici e un polo logistico al servizio di diversi marchi del gruppo. L’avvio delle attività è previsto a partire dal 2029.

L’investimento si inserisce nella strategia con cui il gruppo sta concentrando risorse nei segmenti a maggiore crescita, con l’obiettivo di rafforzare la capacità produttiva e distributiva in Europa. La scelta di Mantova è legata alla posizione strategica del territorio lungo i principali corridoi logistici europei, un fattore che dovrebbe consentire di migliorare l’efficienza della supply chain, ottimizzare i tempi di consegna e sostenere la crescita della domanda nei principali mercati del continente.

Cresce il mercato del pet food

Il nuovo impianto produrrà alimenti umidi premium per cani e gatti, un segmento che continua a espandersi grazie alla crescente attenzione dei consumatori verso prodotti di qualità più elevata per gli animali domestici. Secondo i dati diffusi dall’azienda, il mercato europeo del cibo umido per gatti cresce a un ritmo dell’8% annuo, mentre in Italia il comparto del pet care ha raggiunto nel 2025 un valore di 5,3 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi riconducibili al pet food. Numeri che confermano il peso crescente del settore e spiegano la scelta di rafforzare la capacità produttiva in uno dei comparti più dinamici dell’industria alimentare. Il nuovo sito produttivo affiancherà lo stabilimento Purina di Portogruaro, operativo da quarant’anni, contribuendo ad ampliare la presenza industriale del gruppo in Italia e a sostenere la domanda dei mercati europei.

Produzione e logistica nello stesso sito

Oltre alla produzione, il progetto prevede la realizzazione di un polo logistico destinato a servire diversi brand del gruppo. L’obiettivo è ridurre i tempi di distribuzione, migliorare l’efficienza dei trasporti e rendere più resiliente la catena di approvvigionamento. L’integrazione di produzione e logistica in un unico hub consentirà di gestire in modo più coordinato i flussi di merci, ottimizzando lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti verso i principali mercati europei. Secondo l’azienda, questa configurazione permetterà anche di aumentare la flessibilità operativa, adattandosi più rapidamente all’evoluzione della domanda e contribuendo a rendere più sostenibile la rete distributiva grazie a una migliore organizzazione dei trasporti.

Il piano di sviluppo del nuovo polo industriale

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’operatività del nuovo hub produttivo e logistico inizierà nel 2029. Per Nestlé si tratta di uno dei principali investimenti annunciati negli ultimi anni nel Paese e di un tassello della strategia di rafforzamento del business del pet food, considerato tra i comparti più dinamici del settore alimentare. Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato di Nestlé Italia, ha definito il progetto un investimento che rafforza la presenza industriale del gruppo nel Paese e la capacità di servire i mercati europei. Sulla stessa linea Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia, che ha sottolineato come l’espansione della capacità produttiva sia legata alla crescita della domanda di alimenti per animali domestici.