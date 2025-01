Fonte: ANSA Non solo la mascotte "Luce", tutti i gadget per il Giubileo

Il Giubileo non è ancora partito, il merchandising a tema invece sì: i pellegrini che si recheranno a Roma per l’Anno Santo dedicato alla speranza potranno acquistare una serie di gadget con il logo ufficiale dell’evento.

Sugli scaffali si trova tutto il necessario: dagli accessori relativi al vestiario alle penne, dalle borracce ai pupazzetti che raffigurano “Luce”, la mascotte (disegnata in stile anime giapponese) del Giubileo indetto da Papa Francesco. Il logo è impresso anche su caffettiere e bottiglie d’olio e di vino.

Il negozio Jubilee Official Store si trova a Roma, in via della Traspontina 17. In alternativa ci sono altri punti di vendita ufficiali, i primi sono stati aperti in via della Conciliazione. Ci sono poi gli Infopoint e il sito web jubileeofficialstore.com.

Il costo dei gadget ufficiali

Ecco le cifre: il peluche che raffigura “Luce” non è a buon mercato, per la verità, costa infatti 44,90 euro; il portachiavi “Luce” costa 18,90 euro; il popsocket, quella specie di bottone da applicare al retro dello smartphone, costa 12,90 euro; le spillette tonde costano 7,90 e quelle sagomate, e più eleganti, viaggiano sui 8,90; il braccialetto costa 34,90 euro; il segnalibro in metallo costa 14,90 euro; l’orsacchiotto abbigliato come un pellegrino è venduto a 21,90 euro, ma costa 11,90 nella versione portachiavi; il rosario-bracciale in legno è venduto a 5,90 euro mentre i bracciali in silicone (non rosario) costano 9,90 euro; i magneti costano 9,90 euro.

Per ripararsi dalle intemperie, i pellegrini possono contare su un poncho antipioggia (5,90 euro), su un foulard in cotone (9,90 euro), sui cappellini da baseball (16,90 euro) o sul cappello safari (11,90 euro).

Per bere, il pellegrino può contare sulla borraccia in plastica (9,90 euro), su quella in alluminio (11,90 euro) e sulla tazza che riprende lo stile dei vecchi pentoloni in metallo smaltato (4,90 euro).

C’è poi la sacca del pellegrino a 7,90 euro. Lo zaino, invece, viene 24,90 euro.

L’abbigliamento

Vasta la scelta per quanto riguarda l’abbigliamento, con una serie di magliette, maglie a manica lunga, gilet e felpe con cappuccio. I prezzi vanno da un minimo di 16,90 per la maglietta con il logo del Giubileo a un massimo di 75 euro per la giacca softshell che garantisce isolamento termico.

Sul sito web è applicata la formula “buy more, save more”, più compri più risparmi. Lo sconto applicato arriva al 20%.

Gli store fisici vendono anche altri gadget, come le penne (3 euro) e simboli classici della cristianità come i crocifissi e le immagini del Papa.

Mentre attorno a Città del Vaticano, negozietti di souvenir, edicole e venditori ambulanti continuano a proporre i consueti prodotti (rosari, santini, immaginette del Papa, eccetera).

Le caffettiere del Giubileo

Sul sito mokavit.it è poi possibile acquistare la Moka del Giubileo, una caffettiera colorata da 64 euro che trasforma “ogni tazza in un’esperienza di pace e condivisione”. Chi ha grandi disponibilità può orientarsi sulla versione Mokavit Giubileo Oro 24K in vendita a 486 euro. La scatola contiene una moka con rivestimento in oro 24 carati, accompagnata da due tazzine con finitura interna in oro. Il kit è disponibile in tiratura limitata da 121 esemplari numerati.

Intanto, a Roma il Giubileo ha fatto impennare i prezzi. Tutto costa mediamente di più, dal caffè agli affitti. Ma questa è un’altra storia.