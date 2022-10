Bonus trasporti, può essere richiesto più volte: come fare

Fonte: ANSA Bonus trasporti fino a 60 euro, è già boom di domande: tutte le Faq

Il bonus trasporti di 60 euro non è un una tantum, ma può essere richiesto più volte dalla stessa persona, fino all’importo massimo, purché in mesi diversi e a patto che vi sia ancora disponibilità di fondi, ora portati a 190 milioni di euro dopo i rifinanziamenti a opera dei decreti legge Aiuti bis e Aiuti ter.

Lo ha chiarito a inizio ottobre il ministero del Lavoro, annunciando che a settembre sono stati emessi oltre un milione di voucher e che da ottobre “è possibile richiedere nuovamente il bonus per abbonamenti mensili, per chi ne abbia già utilizzato uno nel mese di settembre o per abbonamenti annuali per coloro che non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese scorso”.

Bonus trasporti replicabile ogni mese

Il bonus trasporti potrà essere chiesto fino a dicembre o a esaurimento dei fondi disponibili. Chi ha ottenuto il bonus per un abbonamento mensile a settembre, ora lo può richiedere nuovamente arrivando a cumulare un risparmio di spesa fino a 120 euro. E così per i mesi di novembre e dicembre a patto, come abbiamo detto, che ci siano ancora fondi disponibili.

Il decreto interministeriale di fine luglio, che dà attuazione al nuovo bonus trasporti, spiega infatti che “il buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere ed è riconosciuto, comunque nel limite massimo di valore in misura pari a 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità“.

Lo conferma una delle faq del sito da utilizzare per richiedere il bonus: “è possibile effettuare una richiesta al mese e pertanto nei mesi successivi, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria, effettuare ulteriori richieste per l’importo massimo di euro 60,00“.

Bonus trasporti, chi può richiederlo fino a dicembre

È possibile effettuare una richiesta al mese e quindi, dopo settembre, nei mesi successivi, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria, effettuare nuove domande per l’importo massimo di 60 euro. Fino al prossimo mese di dicembre è quindi possibile continuare a richiedere il Bonus, per se stessi o per un minorenne a carico.

Il voucher è riconosciuto esclusivamente alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Bonus trasporti, come richiederlo

La domanda va presentata tramite la piattaforma web del Ministero del Lavoro all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. L’accesso all’area riservata avviene esclusivamente con SPID con livello di sicurezza 2 oppure con CIE-Carta di Identità Elettronica.

In sede di compilazione viene richiesta l’autocertificazione attraverso la spunta di un’apposita casella. Non è necessario presentare l’ISEE.

Al termine della procedura di richiesta del Bonus, si ottiene un codice e/o un QR code da presentare in biglietteria, oppure online se previsto dal gestore, al momento dell’acquisto (qui trovate la lista degli operatori di trasporto pubblico locale attivi e non attivi per il bonus trasporti).

Bonus trasporti per i figli, come richiederlo

L’accesso alla piattaforma consente di richiedere un solo buono, per sé stesso o per un figlio minore fiscalmente a carico. Eventuali ulteriori richieste comportano un nuovo accesso.

I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono.