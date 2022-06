Parco eolico: quali sono i rischi per la sicurezza e come evitare furti

Con la diffusione su larga scala delle energie rinnovabili, diventa sempre più sentita la necessità di dotare questi impianti della giusta sicurezza. Una gestione efficiente e produttiva dell’impianto eolico si scontra spesso con le problematiche causate da furti di rame e strumentazione, danneggiamenti e sabotaggi.

Impegnarsi nella sicurezza del parco eolico significa quindi tutelare un investimento economico, scongiurando non soltanto la perdita di componenti che dovranno essere riacquistati, ma anche l’eventuale interruzione del servizio di distribuzione e produzione dell’energia.

I soli sistemi di allarme, spesso facilmente aggirabili, non bastano a evitare intrusioni. Una soluzione efficace è quella che prevede strategie appositamente studiate da security manager del settore, abbinate a sistemi di sicurezza di ultima generazione e ausiliate dall’esecuzione dei soli servizi efficaci che limitano i costi della sicurezza per la tutela del parco.

R&G si è affermata in questo campo proponendo piani operativi, strategie e politiche che si sono rivelate efficaci per tantissimi impianti energetici oramai presenti in tutta Italia.

Gestione dell’impianto eolico: la valutazione dei rischi

Per i malintenzionati, i parchi eolici rappresentano una preda facile a causa delle loro caratteristiche intrinseche: zone di ubicazione solitamente isolate e in alcuni casi anche non facilmente raggiungibili, ed estensioni che possono essere sterminate, esattamente quelle caratteristiche che permettono a ladri e vandali di introdursi e agire indisturbati, aggirando le barriere perimetrali e rubando senza essere localizzati.

Il limite dei sistemi di sicurezza tradizionali, basati su sensori di movimento, barriere antintrusione e sensori antiscavalcamento, pone ulteriori sfide in contesti in cui, spesso, il perimetro non è nemmeno delimitato e la verifica da remoto potrebbe non rispondere o potrebbe difficilmente riscontrare l’evento in corso . Ne deriva oltre il danno la beffa: le assicurazioni, dopo ripetuti furti, non tutelano più la proprietà, esponendo a notevoli rischi e disagi i produttori di energia.

Come progettare una soluzione di sicurezza che sia definitiva? La valutazione dei rischi è il primo passo che consenta un’osservazione mirata sulla modalità da attuare: solo così si è in grado di studiare il livello di vulnerabilità dell’impianto e attuare le strategie utili alla prevenzione e al contenimento dei rischi. Affinché quest’analisi possa essere quanto più approfondita e realistica possibile, deve tener conto di diverse variabili, tra cui l’ubicazione del sito; la percentuale di reati di cui è stato oggetto e, soprattutto l’efficacia delle difese attive e passive presenti.

In questo settore, R&G continua ad essere la prima scelta di tantissime aziende eoliche, da nord a sud, che prediligono affidare la tutela delle loro proprietà ad un unico interlocutore che non scende a compromessi con la sicurezza. R&G elaborando un progetto completo in materia di safety e security è in grado di soddisfare il cliente offrendo servizi eseguiti da personale di sicurezza altamente qualificato, riducendo i servizi di sicurezza forniti dagli istituti di vigilanza.

Coordinamento e gestione dei Servizi di vigilanza offerti da R&G

La progettazione di una soluzione di sicurezza è la conseguenza dell’analisi del rischio.

Lo scopo della proposta R&G è diretto a prevenire, evitare o decrementare al massimo il rischio di intrusione e danno, attraverso una sinergia di attività composta da servizi, sistemi di sicurezza e procedure operative attentamente strutturate all’unisono con la proprietà.

Il servizio di vigilanza fissa e il servizio di vigilanza periodico, combinati con l’utilizzo di innovative tecnologie, vengono definiti in funzione delle necessità dell’impianto eolico, per il quale si delinea una strategia di intervento formulata ad hoc.

Diverse le strategie che vengono combinate in sinergia per massimizzare gli sforzi: dal pattugliamento visivo, alle ispezioni con punzonatura elettronica di timer su percorsi strategicamente stabiliti, ronde randomiche in fasce orarie con esecuzione diversificata, presidi notturni e diurni svolti all’interno o esterno del parco con supporto di radiomobili collegate con la Centrale Operativa.

Il Safety Pack messo a punto da R&G” all inclusive”, offre un servizio personalizzato combinando tra loro le diverse tipologie di prestazione.

