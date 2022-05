Gestione del Business nell’impresa: ecco la migliore soluzione a prova di Privacy

Le imprese oggi si ritrovano al centro di gravi crisi internazionali ed importanti cambiamenti di portata globale. La digitalizzazione, e quindi l’uso sempre più integrato e costante di strumenti digitali connessi alla rete, agevola la circolazione online dei dati personali che si utilizzano e di cui si deve avere cura.

Le imprese possono oggi accogliere un’enorme quantità di informazioni appartenenti a clienti, collaboratori e dipendenti. Tenere sotto controllo tali dati è la vera sfida: non solo si deve informare adeguatamente qualsiasi soggetto sul Trattamento dei Dati Personali, ma è, inoltre, fondamentale proteggere i dati scongiurando il pericolo di eventuali Data Breach (violazione di dati) e, infine, farsi trovare pronti ad eventuali controlli da parte del Garante della Privacy.

OASI informatica s.a.s. ha sviluppato un sistema in Cloud su misura per le imprese, capace di rispondere a tutte queste esigenze.

Il fondatore e CEO Pierpaolo BENZI racconta come funziona questo sistema e quali sono i vantaggi della sua utilizzazione per gli imprenditori.

Di cosa si occupa OASI informatica s.a.s.?

OASI informatica s.a.s. ha sede a Torino ma opera in tutta Italia e con imprese estere che vogliono affacciarsi sul mercato italiano. La società fornisce alle imprese, oltre all’assistenza informatica, anche la consulenza sulla protezione dei trattamenti di dati personali mediante l’utilizzazione di un Software in Cloud prodotto in Italia e conservato in Europa che viene personalizzato sul cliente.

In sintesi, gestisce la Privacy delle imprese.

Essa svolge il suo lavoro in modo professionale, affidabile, riservato.

Cosa propone OASI informatica s.a.s. per la gestione della Privacy?

OASI informatica s.a.s. offre una consulenza professionale e personalizzata sulla Privacy a qualsiasi imprenditore o professionista.

Unitamente alla consulenza, vengono proposti due fondamentali strumenti per rispondere ai seguenti quesiti degli imprenditori:

Come mostrare all’esterno della propria impresa l’effettiva conformità dei trattamenti e favorire i diritti degli interessati?

Come permettere alla propria impresa di dimostrare l’efficacia delle misure adottate sui trattamenti dei dati personali?

Per la prima domanda la soluzione proposta è PrivacyWEB.NET mentre per la seconda è RegistroTrattamento.NET.

Per rendere più riconoscibili i due servizi sopra indicati, gli stessi sono stati denominati come i rispettivi nomi a dominio.

Queste sono delle grandi novità nel mondo Privacy e come può un imprenditore mostrare e dimostrare di rispettare il GDPR e favorire gli interessati?

Proprio grazie alla consulenza di OASI informatica s.a.s. ed al servizio PrivacyWEB.NET in Cloud, l’imprenditore Titolare del Trattamento è nelle condizioni di fornire le informazioni sul Trattamento ai diretti interessati; questi ultimi possono accedere con le loro credenziali e monitorare i propri consensi. PrivacyWEB.NET offre al suo interno dei moduli per gestire correttamente tutti i servizi aziendali collegati ai trattamenti, come per esempio l’iscrizione alla newsletter, la prenotazione della partecipazione ad eventi, il registro presenze adeguato alla normativa relativa al Covdi-19 e la gestione di Survay (questionari di qualità).

PrivacyWEB.NET, inoltre, permette agli imprenditori o alle persone autorizzate l’accesso alla lettera d’incarico, un documento in cui sono indicati i compiti affidati dal Titolare ai diretti interessati, le linee guida fondamentali per la gestione della Privacy e gli strumenti per non incorrere in sanzioni da parte del Garante.

PrivacyWEB.NET si può usare in tutto il mondo poiché ha la funzionalità multilingue ed è conforme al GDPR e ai regolamenti Privacy extra europei (come: CCPA della California USA e LGPD del Brasile).

PrivacyWEB.NET è continuamente aggiornato per venire incontro alle esigenze dell’imprenditore.

Se l’imprenditore subisse un’ispezione da parte del Garante, quali sono le soluzioni offerte da OASI informatica s.a.s.?

In questo caso l’imprenditore può disporre dell’altro strumento di OASI informatica s.a.s.: il RegistroTrattamento.NET.

Con il servizio RegistroTrattamento.NET si può gestire con successo qualsiasi ispezione da parte del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), ma esso è anche un punto di riferimento utile per il DPO (Data Protection Officer) o per il Responsabile del trattamento. All’interno di questo strumento viene archiviata in modo sicuro e ordinato tutta la documentazione aggiornata riguardante i Trattamenti di dati personali dell’impresa richiesta nelle ispezioni. Lo stesso è altresì utile per la corretta gestione dei vari trattamenti. In ogni pagina di ogni documento caricato viene apposto un timbro che indica le date di creazione e dell’ultimo aggiornamento, dando così la sicurezza di consultare sempre l’ultima versione. Anche in questo caso, trattandosi di un programma in Cloud, si può accedere da tutto il mondo con opportune e sicure credenziali di accesso.

Cosa succede nel momento in cui un imprenditore decide di affidarsi a OASI INFORMATICA s.a.s. per gestire la Privacy? Come viene accolto, quali sono i passi che si andranno a percorrere?

L’imprenditore può contattare OASI informatica s.a.s. nei seguenti modi:

telefonicamente al +39 328 662 2998

oppure

inviando una e-mail alla casella di posta: azienda@oasi.ws.

Dopo una prima analisi con il cliente svolta nel luogo dove in cui l’azienda opera, viene proposta una consulenza annuale per la gestione generale della Privacy ad un costo fisso che comprende anche i servizi Privacy di OASI informatica s.a.s.

Le specifiche criticità che potrebbero insorgere vengono affrontate con l’ausilio di una collaborazione tra OASI informatica s.a.s. e imprenditori per quanto riguarda l’aspetto legale, di sicurezza informatica, di tutela della propria reputazione ed assicurativo. La nostra consulenza annuale comprende una o più audit e corsi di formazione per gli incaricati.

Queste soluzioni si possono applicare a tutte le attività e al Business dell’impresa?

Il sistema Privacy proposto è fondamentale in tutte le attività in cui l’impresa utilizza o vorrà utilizzare dei dati personali. Il Titolare che si affida ad OASI Informatica s.a.s. otterrà uno o più domini di terzo livello, molto intuitivi e scelti in base alla gestione dei trattamenti di dati personali.

Per la gestione generale dei Trattamenti verrà fornito un Link del tipo nomeazienda.datipersonali.net. Nel caso di Trattamenti specifici percorsi saranno indicati come: nometrattamento.datipersonali.net. Questi percorsi permetteranno all’impresa di pubblicizzare facilmente le informazioni dei vari trattamenti su propria carta intestata, nelle sue presentazioni, nel suo sito Internet e nei Social.

OASI informatica s.a.s. fornisce anche degli applicativi che gestiscono direttamente il trattamento dei dati personali in modo sempre conforme al GDPR e collegato ai suoi servizi Privacy.

Un importante esempio di questa tipologia di Software è Question-Time.NET che permette all’imprenditore di realizzare: questionari di qualità verso i clienti, auto formazionee Quiz per i propri dipendenti o incaricati ed ancora i Test per raccogliere informazioni su alcune attività o prodotti.

Puoi raccontarci un caso studio per far capire meglio agli imprenditori quali sono i vantaggi di OASI informatica s.a.s.?

Recentemente abbiamo lavorato per uno studio medico che, tra i pazienti, ha anche minorenni. Grazie a PrivacyWEB.NET, il Titolare gestisce in un luogo sicuro e ben organizzato tutti i dati personali dei pazienti, ma anche dei tutori dei minori; conserva anche le rispettive volontà sui dati forniti (consenso o diniego); segnala eventuali disservizi o Data Breach e gestisce anche il Registro Presenze adeguato al Covid-19.

Questo studio medico conserva anche tutti i documenti Privacy aggiornati ed in modo sicuro in Cloud con il servizio RegistroTrattamento.NET. I trattamenti sono organizzati secondo la mansione del proprietario (Titolare, ConTitolare, Rappresentate europeo, Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, DPO e altro). Non solo, può far accedere a questa documentazione solo a chi per vari motivi dovrà consultarli.

Per avere maggiori informazioni sui servizi e prodotti di OASI informatica s.a.s. oppure per ottenere una prima consulenza gratuita per la propria azienda è possibile contattandoci tramite i siti Internet indicati.