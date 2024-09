Il Mimit ha dato il via libera alla Nuova Sabatini Capitalizzazione per le Pmi. Come e quando fare domanda e chi è ammesso

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: ANSA Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso lancia la nuova Sabatini capitalizzazione per le Pmi

Via alla cosiddetta Nuova Sabatini Capitalizzazione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’aiuto concesso alle Pmi. Il governo ha messo in campo 80 milioni di euro. Vediamo come funziona e tutti i dettagli.

Come funziona la Nuova Sabatini Capitalizzazione 2024

Il provvedimento deciso dal governo Meloni fa seguito all’entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 aveva già previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.

La Nuova Sabatini Capitalizzazione ha l’obiettivo proprio di sostenere i processi di capitalizzazione delle Pmi costituite in forma societaria e prevede la concessione di un contributo maggiorato a fronte di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.

Per queste operazioni il Mimit riconosce l’aiuto alle Pmi sotto forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare, come indicato nella circolare ad hoc, è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:

5 % per le micro e piccole imprese

3,575 %, per le medie imprese.

Quando e come fare domanda

Le Pmi possono presentare le domande per ottenere la Nuova Sabatini Capitalizzazione a partire da martedì 1° ottobre 2024.

Per presentare domanda bisogna accedere alla piattaforma benistrumentali.dgiai.gov.it (per compilare una nuova domanda di contributo e/o gestire quelle già presentate). Per maggiori informazioni, il Mimit mette a disposizione un’utilissima guida in cui si trovano tutte le risposte ai dubbi.

Cos’è la Beni Strumentali-Nuova Sabatini

La misura è parte della cosiddetta agevolazione Beni strumentali “Nuova Sabatini”, messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo italiano.

Quali settori sono ammessi

Alla Sabatini sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione solo dei settori inerenti le attività finanziarie e assicurative.

Chi può richiederla: i requisiti

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda rispettano questi requisiti: