Pensioni e tredicesima: il calendario pagamenti di dicembre

Pensioni di dicembre 2021, è stato diffuso il calendario di Poste Italiane per il pagamento, tredicesima compresa.

Le pensioni verranno accreditate a partire da giovedì 25 novembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 8.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Il pagamento delle pensioni in contanti avverrà in base al calendario definito secondo l’alfabeto:

i cognomi dalla A alla B giovedì 25 novembre;

dalla C alla D venerdì 26 novembre;

dalla E alla K sabato mattina 27 novembre;

dalla L alla O lunedì 29 novembre;

dalla P alla R martedì 30 novembre;

dalla S alla Z mercoledì 1 dicembre.

Come sempre, Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

“Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. Pertanto, ciascuno è invitato ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico”, spiega ancora la nota di poste.