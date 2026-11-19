Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Case all'asta il mutuo è più conveniente.

Ottenere un mutuo per una casa all’asta è più semplice. I dati dell’osservatorio di Facile.it e Mutui.it hanno fotografato un fenomeno in crescita, con un numero sempre maggiore di italiani che si avvicinano alle case all’asta chiedendo un importo medio di oltre 106.000 euro (pari al 71% del valore dell’abitazione).

Nei primi 10 mesi del 2026, chi ha puntato su un immobile all’asta ha ottenuto il mutuo, dimostrando un’accessibilità maggiore rispetto al passato. Si legge nell’analisi infatti che questo mercato prima era accessibile quasi esclusivamente a chi disponeva di immediata liquidità, mentre oggi i finanziamenti dedicati permettono a una platea molto più ampia di partecipare. E ci sono vantaggi economici, come risparmi sul notaio e tempistiche più brevi, quasi un mese in meno rispetto ai mutui standard. Quindi conviene comprare una casa all’asta?

Cresce il mercato delle case all’asta

L’osservatorio di Facile.it e Mutui.it ha fotografato i dati in crescita del mercato delle case all’asta. Sono oltre 50.000 le esecuzioni chiuse nell’ultimo anno e l’acquisizione tramite vendita giudiziaria sembra attrarre sempre di più gli italiani.

Questo anche perché è diventata una soluzione più concreta, più semplice. Secondo i dati ufficiali lo scorso anno sono state chiuse esecuzioni immobiliari per un patrimonio del valore base complessivo di 13,3 miliardi di euro. Un numero più alto rispetto al passato, grazie al supporto del sistema bancario, che negli ultimi anni ha strutturato dei prodotti specifici per questo segmento.

Solo nei primi 10 mesi del 2026, chi ha chiesto un mutuo per un immobile all’asta lo ha ottenuto con poco più di 106.000 euro, pari al 71% del valore dell’abitazione. Di fatto oggi questo mercato è più accessibile, perché grazie a mutui dedicati una platea maggiore può accedervi.

Quali sono i vantaggi?

Le aste immobiliari permettono all’acquirente di puntare su due importanti benefici dal punto di vista dell’acquisto di un’abitazione. Il primo riguarda il prezzo dell’acquisto, che è spesso nettamente inferiore alle quotazioni di mercato e il secondo è nelle spese accessorie.

Per quanto riguarda il costo dell’abitazione, secondo Facile.it il valore medio degli immobili finanziati con mutuo asta si ferma a 161.000 euro, contro i 205.000 euro dei mutui tradizionali.

Per quanto riguarda il passaggio di proprietà, avviene tramite decreto del giudice e non con rogito classico, quindi l’acquirente risparmia una parte o tutto l’onorario del notaio. Ci sono comunque altri costi notarili previsti, ma è comunque un risparmio rispetto a un acquisto tradizionale.

Come funziona il mutuo per una casa all’asta?

Il mutuo per una casa all’asta è diverso rispetto al mutuo ordinario. Intanto va sottolineato che non tutti gli istituti di credito offrono questa tipologia di prodotto, ma trovando la banca giusta si può anche presentare un’occasione di risparmio notevole.

Diversi operatori mettono a disposizione una pre-delibera, quindi una valutazione preliminare sulla capacità finanziaria del richiedente utile per definire il budget massimo e velocizzare i passaggi successivi.

È la banca a effettuare una perizia per stabilire la somma erogabile e alcuni istituti arrivano a coprire anche il 100% del prezzo di aggiudicazione (a patto che questo non superi l’80% del valore di mercato). Altre banche invece calcolano il finanziamento sul valore più basso tra il prezzo di aggiudicazione e quello di perizia.

Tempi ridotti

Un altro vantaggio, come dicevamo, sono i tempi. Chi si aggiudica un immobile all’asta ha fino a 120 giorni di tempo per saldare l’intero importo e quindi le banche devono allineare le procedure a questa scadenza.

Secondo Facile.it le banche accelerano e per un mutuo per una casa all’asta trascorrono in media 119 giorni dalla pre-delibera all’erogazione effettiva, un mese in meno rispetto ai 144 giorni necessari per un finanziamento tradizionale.

Conviene acquistare una casa all’asta?

Si può quindi tentare di rispondere alla domanda se conviene comprare una casa all’asta, ma la risposta dipende da moltissimi fattori. Sicuramente rispetto al passato ci sono una serie di vantaggi e anche le banche sono più di sostegno all’acquisto con queste modalità.

Una differenza importante da sottolineare è che nel caso di acquisto di una casa all’asta è il cliente che si presenta allo sportello, avendo già individuato l’immobile e tutta la documentazione necessaria.