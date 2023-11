Immobili di prestigio a Milano: a chi affidarsi per la compravendita

Fonte: Studio Immobiliare Pizzetti

Acquistare, vendere o affittare proprietà di prestigio non è mai semplice soprattutto se ubicate in grandi città come Milano. L’incontro tra domanda ed offerta per l’immobiliare esclusivo non è privo di difficoltà, in particolar modo se fatto in autonomia, con alti e bassi nei tassi ed una ricerca che può trasformarsi in un processo estenuante.

Studio Pizzetti Immobiliare è in quest’ambito una vera istituzione con radici che risalgono al 1976, la società giusta a cui affidare il proprio immobile di prestigio.

Chi è Pizzetti Immobiliare

Studio Pizzetti Immobiliare nasce nel 1976 grazie alla passione per l’immobiliare esclusivo di Luciana e Franco Pizzetti rappresentata anche dagli importanti luoghi storici scelti per la sua stessa sede, nel corso degli anni.

Indelebile l’impronta che l’agenzia ha lasciato a Milano nel panorama dell’acquisto, della vendita e dell’affitto, diventando, in modo del tutto naturale, un punto di riferimento per generazioni di clienti.

Perché scegliere Pizzetti Immobiliare

I professionisti che fanno parte di Pizzetti Immobiliare supportano i propri clienti a 360°: dalla valutazione iniziale dell’immobile alla pubblicità strategica, passando per il coordinamento degli appuntamenti e delle visite, fino alla scrupolosa gestione degli aspetti legali, finanziari e tecnici del processo.

Lo studio si compone di una squadra di agenti altamente qualificati e professionali, veri esperti del campo immobiliare, sempre pronti a fornire consulenza e assistenza specifica e personalizzata, con proposte confezionate in base alle singole esigenze dei propri clienti.

I servizi proposti: tra tradizione ed innovazione

Studio Pizzetti Immobiliare si occupa di gestire tutti gli aspetti legati alla compravendita e alla locazione di immobili nei quartieri più in voga di Milano.

L’agenzia, sempre aggiornata sui prezzi e gli andamenti del mercato immobiliare, effettua la valutazione gratuita dell’immobile, fornendo al cliente anche eventuali suggerimenti in merito a migliorie e/o ottimizzazioni dell’immobile per aumentarne la valutazione, sempre restando però nell’ambito dei parametri stabiliti dal mercato, dalla metratura e dalla zona di ubicazione.

Gli esperti dello Studio Pizzetti Immobiliare realizzano inoltre, all’occorrenza e su richiesta del cliente, sempre nell’ottica di una miglior vendita per il proprietario, anche veri e propri progetti di interior design finalizzati all’ottimizzazione e alla valorizzazione degli spazi con soluzioni di stile e all’avanguardia, una modalità molto in voga anche oltre oceano per immobili prestigiosi e ville di lusso. L’obiettivo è la ristrutturazione dell’immobile al fine di renderlo più appealing agli occhi del possibile acquirente che deve sentirsi colpito, affascinato e desideroso di abitare nella sua nuova casa.

Per agevolare i possibili acquirenti fuori sede permettendo loro comunque di visionare l’immobile come se fossero in presenza, lo Studio Pizzetti Immobiliare offre anche, nel completo rispetto della privacy del venditore ovviamente, servizi fotografici dell’immobile e virtual tour sempre più visionati anche da chi, pur essendo nella stessa città, preferisce dare un’occhiata all’appartamento su internet prima di fissare un appuntamento in loco con l’agenzia.

Sempre nell’assoluto rispetto della privacy ma sfruttando anche e allo stesso tempo le potenzialità della tecnologia, l’agenzia sponsorizza gli immobili su portali in target e selezionati, con una customer base interessata sicuramente al luxury e al prestigio.

Lo Studio Immobiliare Pizzetti sgrava inoltre i suoi clienti di qualsiasi onere gestendo in completa autonomia pratiche catastali e atti burocratici e svolge qualsiasi tipo di compito di natura fiscale e amministrativa.

Per un target di prestigio, un’azienda di prestigio: Studio Pizzetti Immobiliare sinonimo di eccellenza, garanzia e affidabilità, professionisti nel campo immobiliare.