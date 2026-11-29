Una casa in regalo può nascondere debiti, abusi o liti tra eredi: quando si può rifiutare la donazione e come tornare indietro dopo l'atto

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istock Come rifiutare la donazione di una casa

Ricevere in donazione un appartamento, un terreno o qualsiasi altro bene immobile viene generalmente percepito come un vantaggio economico.

Tuttavia, esistono numerose situazioni nelle quali il beneficiario della donazione potrebbe rifiutare, non avendo interesse ad acquisire il bene oppure potrebbe decidere di rinunciarvi successivamente. Dietro una donazione immobiliare possono infatti nascondersi costi di gestione, debiti, controversie ereditarie o problematiche che rendono il trasferimento meno conveniente di quanto sembri.

La legge italiana disciplina in modo preciso sia la possibilità di rifiutare una donazione prima che venga perfezionata sia le modalità con le quali il donatario può rinunciare ad un bene già ricevuto.

Vediamo quindi quando è possibile rifiutare o rinunciare a una donazione immobiliare, come esercitare tale facoltà e quali conseguenze possono derivarne.

Cos’è la donazione immobiliare

La donazione immobiliare è il contratto con il quale una persona, detta donante, trasferisce gratuitamente e per spirito di liberalità a un’altra persona, detta donatario, la proprietà di un immobile o un altro diritto reale su di esso. Affinché la donazione sia valida, la sua conclusione deve effettuarsi mediante atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni come stabilito all’articolo 782 del codice civile che prevede la nullità in caso di mancato rispetto del requisito.

Elemento fondamentale della donazione è l’accettazione da parte di chi riceve il bene. Senza accettazione, infatti, il trasferimento non avviene e la donazione non produce effetti, al pari di ogni altro contratto che richieda, per il perfezionamento, il consenso di entrambe le parti. Anche nel caso della donazione, siamo di fronte ad un atto bilaterale.

La legge specifica che l’accettazione può essere fatta nello stesso atto pubblico o con atto pubblico posteriore. In questo caso, può dirsi stipulata solo quando l’atto di accettazione viene notificato al donante.

La conclusione dell’accordo può avvenire anche tra persone lontane. In tal caso si procede con un’offerta di donazione notarile, sempre in presenza di due testimoni, che viene notificata al futuro donatario. Quest’ultimo, a sua volta, può accettare con altro atto notarile con testimoni, notificato all’offerente.

Fino a questo momento il beneficiario resta libero di rifiutare l’attribuzione patrimoniale. Non solo; fino all’avvenuta notifica dell’accettazione, sia il donatario sia il donante possono revocare la loro dichiarazione. In tal caso l’effetto traslativo non viene prodotto.

In quali casi può essere opportuno non accettare

Il caso più semplice si verifica quando il beneficiario non ha ancora accettato la donazione. In tale ipotesi il soggetto designato come donatario può decidere liberamente di rifiutare l’attribuzione in suo favore. Non occorre fornire particolari motivazioni, poiché l’accettazione costituisce un atto volontario e nessuno può essere obbligato a ricevere un bene contro la propria volontà.

Il rifiuto può risultare opportuno quando:

l’immobile necessita di costosi interventi di manutenzione;

sono presenti spese condominiali arretrate;

esistono potenziali controversie con altri eredi;

il bene presenta abusi edilizi o problemi urbanistici;

il mantenimento dell’immobile genera costi elevati;

il beneficiario non ha interesse a gestire il patrimonio ricevuto.

In sostanza, la scelta di rifiutare o rinunciare ad una donazione immobiliare può risultare opportuna quando il bene presenta, più genericamente, problematiche economiche, giuridiche o familiari significative.

Occorre prestare particolare attenzione in presenza di immobili con irregolarità urbanistiche, elevati costi di gestione, situazioni debitorie o possibili contestazioni ereditarie.

Una valutazione preventiva consente di evitare conseguenze indesiderate e di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze patrimoniali.

In tali circostanze il mancato perfezionamento del contratto fa sì che il bene resti nella disponibilità del donante.

Donazione già accettata: è possibile rinunciare?

La questione diventa più complessa quando la donazione è già stata accettata e trascritta nei registri immobiliari. In linea generale, una volta perfezionata, la donazione produce il trasferimento definitivo della proprietà.

Ciò significa che il donatario diventa a tutti gli effetti proprietario dell’immobile e non può semplicemente dichiarare di non volerlo più.

Tuttavia, esistono alcuni strumenti giuridici che consentono di eliminare o attenuare gli effetti della donazione. La soluzione da adottare dipende dalle circostanze concrete e dagli obiettivi delle parti coinvolte.

Scioglimento del contratto per mutuo dissenso

Se l’immobile è già stato accettato e intestato al donatario, le parti possono in un secondo momento decidere di sciogliere l’accordo tramite risoluzione per mutuo consenso. Si tratta di un accordo tra donante e donatario con il quale entrambe le parti decidono di eliminare gli effetti della donazione precedentemente stipulata. In pratica, il bene ritorna nella disponibilità del donante mediante un nuovo atto notarile.

Questa soluzione può essere adottata quando entrambe le parti sono d’accordo e desiderano ripristinare la situazione patrimoniale esistente prima della donazione.

L’operazione richiede:

l’accordo di entrambe le parti;

la stipula di un nuovo atto notarile;

la trascrizione nei registri immobiliari;

il pagamento delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

Donazione già conclusa: posso rinunciare?

Quando il bene è già entrato nel patrimonio del beneficiario, la cosiddetta “rinuncia” non produce automaticamente il ritorno dell’immobile al donante.

Dal punto di vista giuridico, infatti, il trasferimento si è già verificato. Per tale ragione la rinuncia viene considerata come un nuovo atto dispositivo che richiede specifiche formalità.

Ne consegue che il semplice rifiuto scritto o una dichiarazione privata non sono sufficienti a cancellare gli effetti della donazione.

È necessario rivolgersi a un notaio per effettuare una nuova donazione con la quale trasferire nuovamente l’immobile al donante con relativi costi notarili.

Revoca per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli

Un altro caso che merita un po’ di attenzione è quello previsto dalla legge, questa volta a favore del donante. La donazione, che non sia remuneratoria o conclusa in vista di matrimonio, può essere revocata dal donante in caso di ingratitudine o sopravvenienza dei figli.

La prima è possibile quando il donatario, ad esempio, si sia reso colpevole di grave ingiuria nei confronti del donante, abbia arrecato grave pregiudizio al di lui patrimonio o abbia rifiutato indebitamente gli alimenti.

Si ha revocazione per sopravvenienza dei figli quando è stata fatta da chi ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione.