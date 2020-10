Amazon Prime: cos’è, come funziona e quanto costa

editato in: da

Sono oltre 150 milioni i clienti Amazon che hanno sottoscritto la versione Prime per beneficiare di vantaggi esclusivi.

Amazon Prime, come funziona

Prime è stato creato per offrire consegne illimitate senza costi aggiuntivi in 1 giorno su milioni di prodotti, consegne nel weekend in alcune aree e consegne programmate.

In Italia i clienti Amazon Prime possono usufruire dell’accesso illimitato a film e serie di TV con Prime Video, di più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, di contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, dell’accesso al Prime Day e molto altro.

I clienti Prime possono ritirare e restituire i propri ordini con Amazon Hub, un servizio click and collect, senza costi aggiuntivi. In più, i clienti Prime di Milano, Roma e Torino possono usufruire della consegna in giornata, senza costi aggiuntivi e, grazie a Prime Now, all’interno di finestre di 2 ore.

Ecco tutto ciò che è compreso nell’offerta Amazon Prime:

Prime Video : potete guardare film e serie TV su PrimeVideo.com

: potete guardare film e serie TV su PrimeVideo.com Consegne illimitate in 1 giorno : disponibili senza costi aggiuntivi su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni

: disponibili senza costi aggiuntivi su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni Amazon Photos : spazio di archiviazione per le foto illimitato

: spazio di archiviazione per le foto illimitato Accesso anticipato alle Offerte lampo

Prime Now: Now Amazon consegna in fasce di 2 ore. Prime Now è disponibile solo a Milano, Roma, Torino e aree limitrofe. Potete verificare se il vostro CAP è coperto dal servizio

Now Amazon consegna in fasce di 2 ore. Prime Now è disponibile solo a Milano, Roma, Torino e aree limitrofe. Potete verificare se il vostro CAP è coperto dal servizio Twitch Prime : giochi mensili ed esclusivi contenuti del gioco, abbonamenti al canale Twitch e altro ancora

: giochi mensili ed esclusivi contenuti del gioco, abbonamenti al canale Twitch e altro ancora Amazon Famiglia : 15% di sconto su pannolini e spedizioni in Italia senza costi aggiuntivi

: 15% di sconto su pannolini e spedizioni in Italia senza costi aggiuntivi Amazon Music : oltre 2 milioni di brani, senza pubblicità

: oltre 2 milioni di brani, senza pubblicità Prime Reading: centinaia di eBook, da leggere dove e quando volete.

Amazon Prime, quanto costa

L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile a 36 euro all’anno o 3,99 al mese e comprende un periodo di uso gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti. I clienti possono iscriversi su amazon.it/prime.

Gli studenti universitari posso iscriversi a Prime Student con il 50% di sconto sull’abbonamento annuale a Prime, con un periodo di uso senza costi aggiuntivi di 90 giorni su amazon.it/joinstudent.

Grazie a Business Prime, i clienti Amazon Business, tra cui piccole imprese, grandi multinazionali, così come organizzazioni no profit e governative, possono usufruire di spedizioni Prime illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi e di altri vantaggi esclusivi.

Business Prime è disponibile a partire da 36 euro all’anno (IVA esclusa) per l’utilizzo fino a tre utenti, come componente aggiuntivo per i clienti con Amazon Prime sul proprio account personale, o 100 euro all’anno che permette fino a 10 utenti (tutte le info le trovate su amazon.it/businessprime).