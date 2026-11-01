Dazi Trump e dollaro debole stritolano l'export: perso un mercato chiave tra costi in aumento e consumi americani in calo.

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Export vino in calo negli Usa, quanto ha perso l'Italia con i dazi di Trump.

Tra dazi doganali al rialzo, un dollaro sempre più debole e la contrazione dei consumi negli Stati Uniti, l’export di vino italiano ha registrato perdite da centinaia di milioni di euro. Per questo motivo, in un momento già critico per i produttori nazionali, stretti tra l’aumento dei costi di produzione e il calo dei prezzi alla fonte, la stretta protezionistica americana rischia di trasformarsi nella tempesta perfetta per gli operatori del settore.

Vino italiano negli Usa, quanti i milioni di euro persi in un anno e mezzo

Secondo le stime di Coldiretti e Filiera Italia, negli ultimi diciotto mesi il vino italiano negli Stati Uniti ha subito una contrazione delle vendite pari a 300 milioni di euro. Dall’analisi è emerso che uno dei fattori principali di questa perdita siano state le misure tariffarie volute dall’amministrazione Trump, che hanno causato una perdita di valore del dollaro, ridotto il potere d’acquisto dei consumatori statunitensi e modificato le condizioni economiche degli scambi.

I dazi incidono infatti sul commercio internazionale, perché aumentano il costo delle merci importate. A seconda delle condizioni contrattuali e delle strategie adottate dagli operatori, il maggior onere può essere assorbito in parte dagli importatori, trasferito sui distributori oppure scaricato sul prezzo finale pagato dal consumatore. In tutti questi casi, il risultato può essere una riduzione della competitività del prodotto straniero rispetto alle alternative disponibili sul mercato.

Ed è proprio questo che è successo al vino italiano venduto negli Usa. Con il prezzo al dettaglio in aumento, una parte dei consumatori si è orientata verso bottiglie meno costose, comprese quelle prodotte negli Stati Uniti o provenienti da altri Paesi. Inoltre, quando importatori e distributori hanno scelto di contenere i rincari, le aziende italiane hanno subito una pressione sui margini, avendo di conseguenza minori risorse da destinare a promozione, investimenti e sviluppo commerciale.

Perché il mercato americano è così importante per chi produce e vende vino in Italia

Gli Stati Uniti sono un mercato molto importante per il vino italiano. La richiesta da parte di ristoranti, enoteche e reti distributive americane spingono da anni l’export made in Italy, contribuendo a consolidare la reputazione dei produttori e favorendo la diffusione dei marchi anche in altri mercati.

Le difficoltà commerciali rischiano perciò di produrre conseguenze che vanno oltre il mancato incasso immediato. Un produttore che perde spazio sugli scaffali o nelle carte dei vini può incontrare maggiori ostacoli nel recuperare le posizioni precedenti, soprattutto se i concorrenti approfittano della fase di incertezza per conquistare nuovi clienti.

La promozione commerciale diventa allora uno strumento. Non basta mantenere un prodotto disponibile sul mercato, occorre spiegare perché una determinata bottiglia abbia un valore specifico, legato al territorio, alla varietà delle uve, alle tecniche di produzione e alla tradizione enologica italiana. La resilienza non significa immunità dalle difficoltà, poiché anche i prodotti più riconoscibili devono confrontarsi con la capacità di spesa dei consumatori, le politiche di prezzo dei distributori e la concorrenza. Da qui la necessità di investire nella costruzione del valore, diversificare l’offerta e comunicare in modo efficace le caratteristiche delle singole produzioni.