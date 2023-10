Trasversale e leggero, il trench è il must per l’autunno 2023

Fonte: Ufficio stampa Canali Trench coat uomo Canali.

Eleganza di un’epoca passata, il trench da uomo è il perfetto passe-partout per ogni momento della giornata, tessuti che non temono il passare del tempo. In autunno, si conferma come il capo di cui non riusciamo a fare a meno. E non solo in caso di pioggia. Trasversale e leggero si abbinai sia con i jeans e il cardigan sia con i completi sartoriali.

Una storia con origini lontane

Creato originariamente per l’esercito britannico durante la Prima Guerra Mondiale, il trench è diventato capo iconico della moda maschile (e non) grazie alla sua struttura classica, alla sua resistenza e all’allure raffinata.

I trench da uomo in questa stagione rievocano i grandi classici del guardaroba maschile. Capospalla che segna il passaggio tra le stagioni, inverno-primavera e estate- autunno, non può mancare nell’armadio maschile.

Fonte: Ufficio stampa Tod's

Un must-have che non smette mai di essere rivisitato e reinventato, da grandi brand del lusso come dalle più note catene di fast fashion.

Se dovessimo associare il trench a un brand, siamo tutti d’accordo che quel brand sarebbe Burberry. Questo capo è diventato infatti un pezzo iconico per la maison britannica, che oggi lo offre ai suoi clienti in un’ampia varietà di stili e modelli.

Eleganza non strillata

Trench o impermeabile, ha un allure elegante in cui forma e funzione si uniscono perfettamente per trovare il punto perfetto di eleganza non strillata. Possiamo inserirlo tra i capi preferiti di chi ama il quiet luxury o lo stile old money. Sicuramente anche per i colori nude o tinta uniti che caratterizzano questo iconico capo.

Oltre l’estetica, questo soprabito presenta altri due grandi vantaggi. Il primo riguarda la versatilità: potete indossarlo nella sfera professionale, con un abito elegante per un evento serale, o con un paio di jeans e una camicia per un look casual ma raffinato.

Mentre il secondo motivo riguarda la funzionalità: è di solito progettato per essere resistente all’acqua è alle intemperie delle mezze stagioni. Quando parliamo di trench coat parliamo veramente di un capo senza tempo.

L’impermeabile è dunque il capo più amato di sempre, unisex e dal fascino senza tempo, anche per questa primavera-estate 2023 si mostra in grande spolvero sulle passerelle dei marchi moda più desiderati. Da notare come, ancora una volta, molti designer puntino su look ‘a strati’ divertendosi a sovrapporre diversi tipi di capi.

Adattabilità è la parola d’ordine per le temperature, che in autunno cambiano repentinamente, e alla scelta di look dettata dal momento della giornata. I nuovi capispalla pensati per contrastare vento e pioggia si ispirano al workwear, hanno tessuti resistenti, cinture in vita, abbottonature a doppiopetto e manica raglan. Hanno tecnicismi da laboratorio, cuciture termo nastrate, creature idrorepellenti e costruzioni stratificate. Oppure sono intagliati chirurgicamente da pellami nobili, con palette che oltrepassando la regola del blu e volumi amplificati.