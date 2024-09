Tom Ford vive la Shanghai dell’ipermodernità

La campagna invernale 2024 di Tom Ford è una narrazione visiva che cattura l’essenza di una delle città più dinamiche del mondo: non è solo una collezione di abiti, ma una narrazione cinematografica intrisa di magia e fascino , ambientata nella vibrante Shanghai , una città che gli abitanti chiamano affettuosamente modu, ovvero la capitale della magia o la città incantevole.

Le luci di Shanghai

Questa metropoli è un mix di iper-modernità e velocità, elementi che ne fanno il palcoscenico ideale per la visione di Tom Ford : una collezione invernale vibrante, concisa e forte. L’iper-modernità della città viene raccontata attraverso una visione cinematografica , con tre storie , riprese in stile antologico, che raccontano tre prospettive di tre personaggi diversi . La protagonista della prima microstoria è Fei Fei Sun.

Lo sfondo è un cielo notturno, la modella scruta le strade tentacolari della città, e vi si perde dentro, consapevolmente. Addosso, capolavori di maestria sartoriale dall’ispirazione military, resi estremamente fluidi e femminili dai dettagli in paillettes nere inchiostro e velluti blu notte. Fei Fei con la notte si confonde, si mescola, diventa lei stessa notte, eppure luminosa. Personaggio della seconda storia è la modella Rianne Van Rompaey, che si muove nella parte bassa della città. In paffuti shearling, sinuosi abiti a tubino e tute aperte, impeccabili giacche e pantaloni sartoriali. La sua storia è quella di una donna che naviga tra la luce e l’ombra, creando un contrasto visivo che cattura l’essenza di Shanghai, una città che non dorme mai.