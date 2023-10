Sul mercato vola Skims Mens, la Kardashian fa il boom con il bodywear per lui

Fonte: Ufficio stampa Skims Mens, la nuova collezione per lui.

Fondato quattro anni fa, ha dato vita a una nuova idea di comfort, funzionalità e stile per l’underwear, il brand Skims è pronto a portare l’esperienza maturata in questi anni di business nell’universo maschile con la prima collezione pensata e destinata agli uomini.

La linea di moda della modella ed influencer Kim Kardashian, da sempre propone con successo biancheria ed abiti modellanti per donne, e ora si espande con una nuova ed attesissima collezione maschile, tra slip, canottiere, boxer e leggings. I prezzi ondeggiano dai 16 ai 54 dollari a seconda dell’articolo scelto.

Fonte: Ufficio stampa

Tutti indossano Skims

Lo shop online è già pronto ad accogliere la lista d’attesa dei clienti che per primi vorranno assicurarsi i capi Skims Mens.

“Tutti indossano Skims”, un claim che ha accompagnato fino ad ora il lancio di tutti i prodotti del brand legato a Kim Kardashian, dal 26 ottobre saranno disponibili tre collezioni: Cotton, Sport e Stretch destinate agli uomini.

Per promuovere la nuova collezione, Skims ha coinvolto tre atleti di fama mondiale: la superstar brasiliana del calcio Neymar Jr. il 31enne attualmente gioca per l’Al Hilal in Arabia Saudita, il giocatore degli Oklahoma CityThunder Shai Gilgeous-Alexander, concludendo con il difensore della Nfl Nick Bosa.

Questa mossa è destinata a rafforzare l’appeal del marchio verso un pubblico sempre più ampio e di alto livello. Negli shooting della collezione, una serie di scatti immortalano i modelli mentre indossano il nuovo intimo e le canottiere aderenti del brand, che con quest’ultima mossa ha confermato il suo approccio inclusivo e attento nei confront di tutto il pubblico, a 360 gradi.

Fonte: Ufficio stampa

Un’ascesa esponenziale

Oltre a rispondere alle richieste dei numerosi clienti, questa espansione di Skims rappresenta un potenziale passo in avanti e, da un punto di vista strategico, è una mossa logica. Il mercato dell’intimo maschile vale ben 5,7 miliardi di dollari, con vendite in crescita soprattutto nell’ultimo anno.

Parlando al condizionale, si vocifera che arriverà inoltre il primo store permanente del marchio, pare che il flagship aprirà a Los Angeles nella prima metà del 2024, seguito da un secondo opening a New York. L’etichetta ha esordito come business online, direct-to-consumer, nel 2019, approdando nel canale wholesale tramite partnership con insegne come Nordstrom e Saks Fifth Avenue.

Skims aveva fatto parlare di sé negli ultimi mesi anche per un possibile approdo in Borsa. Secondo alcuni rumors di stampa, il brand era infatti impegnato lo scorso luglio in un round di raccolta fondi che vedeva la valutazione dell’etichetta salire a quota 4 miliardi di dollari (circa 3,7 miliardi di euro al cambio attuale). Solo un anno fa il brand era stato valutato 3,2 miliardi di dollari in un round di finanziamenti di 240 milioni di dollari.

Jens Grede, ceo e co-fondatore di Skims, ha dichiaratoto: «La nostra decisione di espandersi in questa nuova categoria è stata rafforzata da un numero crescente di uomini che hanno già abbracciato l’offerta di prodotti del marchio, con la parte maschile che rappresenta oltre il 10% della base clienti esistente di Skims».