Sfera Ebbasta tornerà a esibirsi allo stadio San Siro di Milano l’8 luglio 2026. L’artista ha annunciato un nuovo live dopo i due sold out registrati nel 2024 e le quattro date del 2025 all’Unipol Forum di Assago. Il suo nome e il simbolo “$€” erano apparsi nei giorni scorsi sulle torri dello stadio, un indizio che aveva già alimentato l’attesa tra i fan. I colori proiettati richiamavano quelli presenti in alcuni dei suoi album più noti, contribuendo a creare aspettative su un possibile annuncio. Il concerto è intitolato $€LEBRAT10N e rappresenta un momento simbolico per l’artista, che nel 2026 festeggerà dieci anni di carriera. L’evento sarà costruito come un percorso attraverso i successi che lo hanno reso una delle figure principali della musica italiana contemporanea. Il live ripercorrerà i brani più rappresentativi del suo repertorio, presentati in uno show pensato per celebrare le tappe che hanno contribuito alla crescita della sua popolarità.

Come acquistare i biglietti per San Siro

I biglietti per il concerto del prossimo luglio saranno disponibili online sul sito vivoconcerti.com a partire dalle ore 14:00 del 27 novembre. La vendita nei punti autorizzati inizierà invece dalle ore 11:00 del 1° dicembre. Gli organizzatori raccomandano, come di consueto, di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali indicati nei comunicati, invitando il pubblico a evitare piattaforme non autorizzate. La richiesta di biglietti potrebbe essere elevata, considerando i precedenti sold out dello stadio e dei palazzetti.

Il ritorno a San Siro rappresenta infatti uno dei momenti più attesi del suo percorso live, anche per la natura celebrativa dell’evento. Nel doppio live del 2024 allo stadio San Siro il prezzo dei biglietti si aggirava attorno ai 40 euro, cifra che potrebbe essere confermata anche quest’anno. Ovviamente ci sarà una differenza di prezzo a seconda della posizione da cui si vuole assistere al concerto.

Nel 2025 Sfera Ebbasta aveva registrato il tutto esaurito in undici tappe nei palazzetti italiani, toccando città come Firenze, Roma, Bologna, Torino e Milano. A queste si erano aggiunti gli appuntamenti estivi del 7 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e del 19 luglio all’interno del cartellone di Rock in Roma.

I dieci anni di carriera

Negli ultimi tour Sfera Ebbasta ha curato personalmente ogni elemento. Il suo ultimo live a San Siro aveva puntato su un impianto scenico costruito per offrire un forte impatto visivo. Effetti grafici, giochi di luce e lanciafiamme accompagnavano una scaletta di trenta brani, eseguiti senza interruzioni se non per le reazioni del pubblico. L’artista ha più volte sottolineato l’attenzione dedicata alla componente spettacolare, elemento che anche nel nuovo appuntamento sarà centrale.

Ovviamente c’è grande attesa per l’evento dell’estate 2026 con l’ipotesi, molto probabile, di un’altra data per accontentare tutte le richieste. In dieci anni Sfera Ebbasta ha collezionato 234 dischi di platino e 35 dischi d’oro. I fan sperano che con l’annuncio del concerto che celebra la sua carriera, possa arrivare anche il momento per la pubblicazione di un nuovo album.