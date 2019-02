Quanto vale la casa messa in vendita da Elon Musk

editato in: da

È uno dei più influenti imprenditori degli ultimi anni, nonché uno dei più controversi, con amanti affascinati e detrattori schierati.

Elon Musk non è solamente un imprenditore visionario, ma è anche uno degli uomini più ricchi al mondo: secondo la classifica di Forbes di gennaio 2018, Musk era al 53esimo posto con un patrimonio di 20,9 miliardi di euro. La sua ricchezza si rispecchia anche nelle numerose proprietà che possiede e, proprio negli ultimi giorni, una di queste è stata mezza in vendita. Elon Musk ha infatti deciso di cercare acquirenti per la sua villa a Brentwood, in California: una villa particolare, che rispecchia pienamente i gusti del quasi ex proprietario.

La casa di design, dalla forma angolare ispirata alle navicelle spaziali e altamente tecnologica, è affacciata sullo skyline di Los Angeles, con una vista mozzafiato sull’oceano. Con una superficie interna di 280 mq, 4 camere da letto e una piscina con acqua salata è in vendita a 4,5 milioni di dollari. La vendita della super villa di Musk è affidata all’agenzia dei Vip Hilton Hyland e sul sito è visibile l’annuncio, con le foto di interni ed esterni.

Il visionario imprenditore ha concentrato in una sola proprietà tutto ciò che lo appassiona e che rispecchia anche i suoi numerosi progetti. La particolarità che salta subito all’occhio della super villa di Elon Musk è la forma angolare: nel design infatti Musk ha voluto evocare quello di una nave spaziale. Viene da pensare che non sia un caso, dato che tra le sue aziende c’è proprio SpaceX, con il sogno dei viaggi nello spazio e il recente lancio di una Tesla Roadster a bordo di un Falcon Heavy.

Interni ed esterni sono invece contraddistinti da un design moderno e dettagli tecnologici, che rispecchiano la passione di Musk per tutto ciò che è hi-tech. Non a caso Musk è il padre di Paypal e il fondatore di progetti come Tesla Motors, Hyperloop, SolarCity e OpenAI, dedicati all’intelligenza artificiale, ai trasporti elettrici e superveloci, alle tecnologie sostenibili. La super residenza di Brentwood, Los Angeles, è solo una delle cinque proprietà possedute in California da Elon Musk. Chissà chi si guadagnerà (con molti milioni) il titolo di nuovo proprietario.