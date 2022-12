Il Natale 2022 sulla neve è un Natale a 5 stelle

Fonte: Ufficio Stampa

Ci siamo. Il countdown alle tanto agognate vacanze natalizie è partito. Moltissimi si stanno preparando a passare questo periodo in località montane. Non ha importanza che andiate a Saint Moritz, Cortina, Sestriere o nel paesino sconosciuto legato alla vostra infanzia; non importa se viaggiate in coppia con la vostra anima gemella, oppure con la vostra famiglia o i vostri più cari amici. La parola d’ordine di questo inverno 2022 è eleganza e praticità. Lasciate quindi a casa i maglioni pesanti dai colori e stampe improponibili, i pantaloni di velluto a coste large, le camicie alla tirolese ed i calzettoni spessi sotto gli scarponi da montanaro. La tendenza di questa nuova stagione ci dice che si può godere di una vacanza ad alta quota anche in modo raffinato e glamour, sia per chi ama le passeggiate nelle vie dello struscio o nei boschi, sia per coloro che vogliono trascorrere l’intera giornata sulle piste da sci. Anche in questa particolare occasione, la moda incontra e soddisfa le più disparate esigenze, regalando opportunità davvero interessanti, capaci di rendere speciali e chic i momenti legati al Natale ad alta quota.

Moltissimi brand hanno realizzato capsule collection e linee perfette da un punto di vista tecnico sportivo. Iniziamo il nostro excursus con Louis Vuitton “LV SKI”, una linea che coniuga magistralmente eleganza a funzionalità con un insieme di accessori dedicati allo sci. Anche il competitor Dior si è messo in gioco con DiorAlps collection, una capsule super fashion dai tessuti high-tech con temi fantasiosi e colori adatti alla stagione invernale. E quando si parla di moda non si possono non citare le maison italiane. Prada con la sua Prada Linea Rossa, fin dal lontano 1997, ha portato in vita creazioni ispirate alla montagna e allo sci mescolando dettagli iper tecnici adatti allo sportivo più esigente a dettagli glamour degni di una passeggiata nel quadrilatero della moda milanese. Il grande Giorgio Armani ha preparato la sua collezione Armani Neve proponendo tute da sci in velluto e tessuto tecnico, maglioni in cashmere, cappelli e guanti con fibre pregiate secondo lo stile inconfondibile della maison. Moncler, con la sua linea Grenoble, ha posto l’accento su quanto sia davvero fondamentale affiancare la praticità a un’eleganza esclusiva che abbraccia tre diverse dimensioni del capo d’abbigliamento adatto alle vette: la tecnicità per lo sci, il design ricercato, lo stile. La nostra carrellata continua con il connubio tra la maison Balmain e Rossignol, azienda storicamente leader in questo settore, che unisce la raffinatezza francese, all’esperienza di chi da sempre pensa al confort e alla resa sportiva dello sciatore.

Non sono solo i grandi brand super blasonati a soddisfare le esigenze di chi passerà il Natale sui monti, ma anche quelle aziende nate per coloro che la montagna ce l’hanno nel DNA e che sono state capaci di rinnovarsi proponendo nei loro cataloghi un vasto ventaglio di soluzioni all’insegna del grande stile, come: Salomon, Columbia, Patagonia, Goldbergh, Vuarnet. Per finire, come non ricordare il doposcì più glamour di sempre: Moon Boot che dal 1969, con la sua ispirazione a quanto indossato da Neil Armstrong nella sua prima passeggiata sulla luna, rende comoda, calda e “stilosa” la nostra passeggiata sulla neve.

Le regole per una vacanza ad alta quota sono poche ma importanti. La prima è quella di portare abiti e accessori capaci di riscaldarvi durante le vostre giornate, accessori pratici e tecnicamente adeguati ad affrontare ogni tipo di avversità; la seconda è quella di scegliere un abbigliamento sportivo e, allo stesso tempo, adatto a soddisfare le vostre molteplici esigenze senza dover rinunciare alla vostra irrinunciabile voglia di essere unici. Anche per un regalo di Natale dell’ultimo minuto, un capo d’abbigliamento o un accessorio da montagna tecnico e glamour potrebbero essere idee originali e soluzioni pratiche. Tenete a mente che brand come Zara, H&M e Pull&Bear offrono belle soluzioni a prezzi decisamente accessibili. Non vi resta che uscire e cercare il vostro capo d’abbigliamento per la neve, oppure il regalo perfetto per un Natale ad alta quota, ma comunque e in ogni caso sempre fashion.