Fonte: 123RF Dove mangiare il miglior gelato in Italia

L’Italia è rinomata per la sua tradizione gastronomica, e tra le sue prelibatezze più amate c’è senza dubbio il gelato. Ogni regione ha sviluppato una propria versione di questo dolce fresco e cremoso, che conquista i palati di turisti e locali. Le gelaterie di qualità non solo sono luoghi di alta tradizione e creatività, ma anche esempi di piccole e medie imprese che prosperano grazie alla passione e alla cura per i dettagli.

Secondo Lonely Planet, queste sono le sei migliori gelaterie italiane da non perdere, dove il gelato non è solo una prelibatezza, ma una vera e propria arte.

Cappadonia, a Palermo

Cappadonia, con le sue 3 sedi a Palermo, è stata riconosciuta da Lonely Planet come uno dei luoghi migliori dove gustare una delle vere specialità siciliane: il gelato al pistacchio. La sua fama deriva dalla cura con cui seleziona gli ingredienti, in particolare il pistacchio, che proviene direttamente da produttori locali della Sicilia. Inoltre, è consigliato visitarla al mattino, insieme alla “brioscia” con gelato, che – come da tradizione – servita fresca.

Pavé, a Milano

Nel cuore di Milano, Pavé è celebre per la sua pasticceria e ora anche per le sue gelaterie. Qui il gelato è trattato con la stessa cura e attenzione ai dettagli che si trovano nei loro croissant. La gelateria offre alcune proposte uniche come il gelato al panettone durante le festività natalizie e il bombolone gelato, un dolce tipico italiano che unisce la bontà del gelato alla morbidezza della frittura. Pavé è il luogo dove il gelato si fonde con la pasticceria tradizionale, creando combinazioni irresistibili.

Come il Latte, a Roma

Per gli amanti del gelato artigianale a Roma, Come il Latte è una tappa obbligata. In questa gelateria, oltre al classico fior di latte, è possibile trovare gusti innovativi come il gelato al gorgonzola. Ciò che rende unica la sua offerta, però, è la preparazione dei coni in cui viene servito il gelato, fatti in casa e arricchiti con un filo di cioccolato che aggiunge un tocco di golosità.

La Strega Nocciola, a Firenze e Roma

La Strega Nocciola, è famosa per il suo gelato cremoso e fatto con ingredienti freschi e naturali. Tra i suoi gelati più apprezzati c’è il gusto nocciola, un vero e proprio classico, ma anche altre varianti più creative, come la cannella con cioccolato bianco. Con le sue tre sedi, una a Firenze e due a Roma, questa gelateria è apprezzata per la sua attenzione alla qualità. Ogni gelato infatti è preparato con ingredienti stagionali.

Dassie, a Treviso

A Treviso, Dassie è una gelateria che ha conquistato i palati di tutti grazie al suo gelato al cioccolato, che viene considerato uno dei migliori in Italia. Vincitrice del Campionato Italiano di Gelatieri nel 2010, Dassie offre anche un gelato al tiramisù creato per celebrare òa città, nota per essere la culla del famoso dolce.

Cesare, a Reggio Calabria

Nel sud Italia, Cesare è una vera istituzione, che dal 1918 serve gelato a Reggio Calabria. Basti pensare che a renderlo riconoscibile non è solo la sua caratteristica facciata verde acqua, ma la lunga fila di clienti che quasi sempre si forma fuori la gelateria. Qui si possono assaporare gusti tradizionali, ma anche varianti tipiche calabresi come il bergamotto e il tartufo, entrambi ingredienti locali. La gelateria si trova vicino al Lungomare, uno dei luoghi più suggestivi della città, dove è possibile passeggiare godendo di una vista spettacolare sul Mediterraneo.