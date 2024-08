Fonte: 123RF L'Italia, tra le mete turistiche preferite, potrebbe vedere fino a 40.000 tonnellate di cibo sprecato quest'estate per l'afflusso di 216 milioni di turisti

Le vacanze estive sono ormai un ricordo per molti, ma le conseguenze del turismo di massa continuano a farsi sentire. Too Good To Go, l’azienda ad impatto sociale leader nel contrasto allo spreco alimentare, sottolinea come anche dopo l’afflusso turistico, il problema dello spreco alimentare rimanga un’emergenza.

Il 2023 è stato un anno eccezionale per il turismo estivo in Italia, con risultati che hanno superato le aspettative e hanno segnato un’importante ripresa del settore dopo le difficoltà degli anni precedenti. Anche per il 2024 le previsioni confermano il trend positivo. Il Belpaese rimane infatti una tra le mete preferite per il turismo: si stima infatti che saranno circa 216 milioni le presenze straniere in Italia nel corso dell’estate. Questo, insieme ad elementi legati alla stagionalità, si può tramutare però anche in uno spreco di cibo aggiuntivo.

Se si considera, infatti, che nel nostro Paese si getta via una media di 183 grammi di cibo al giorno pro-capite (67 kg all’anno), è possibile idealmente stimare il potenziale spreco legato alle presenze turistiche fino a 40.000 tonnellate. Questo dato evidenzia quanto sia cruciale adottare misure concrete per ridurre lo spreco alimentare, non solo durante le ferie estive, ma in ogni periodo dell’anno.

La consapevolezza e l’impegno di ciascuno di noi possono fare la differenza. Too Good To Go invita tutti a riflettere sulle proprie abitudini alimentari e a cercare soluzioni innovative per minimizzare lo spreco. Che si tratti di pianificare meglio gli acquisti, di utilizzare gli avanzi in modo creativo o di sostenere iniziative come quella di Too Good To Go, ogni piccolo gesto contribuisce a un cambiamento significativo.

In un momento in cui il turismo è in forte ripresa, è fondamentale non dimenticare l’importanza della sostenibilità e della responsabilità ambientale. Solo così potremo godere delle nostre vacanze con la consapevolezza di fare la nostra parte per un futuro più sostenibile.

L’importanza di contrastare lo spreco alimentare durante i mesi estivi

Durante i mesi estivi, lo spreco alimentare può raggiungere livelli elevati. Le alte temperature, l’aumento del consumo di cibi freschi e più facilmente deperibili, nonché i flussi turistici, possono contribuire ad acuire il problema. Questo fenomeno non solo rappresenta una perdita economica, ma ha anche un impatto significativo sull’ambiente.

Lo spreco alimentare è responsabile del 10% di tutte le emissioni di gas serra causate dall’uomo nel mondo. Questo dato allarmante sottolinea l’urgenza di adottare misure concrete per ridurre lo spreco, non solo durante l’estate, ma in ogni periodo dell’anno.

Mirco Cerisola, Italy Country Director di Too Good To Go, ha dichiarato: “Tutti noi possiamo fare la nostra parte cercando, anche durante le vacanze, di contrastare il problema. Il nostro impegno contro lo spreco alimentare non conosce stagioni e continueremo a supportare i partner ed utenti a contribuire alla salute e al futuro del Pianeta.”

Durante l’estate, è fondamentale adottare comportamenti sostenibili per minimizzare lo spreco alimentare. Ad esempio, pianificare meglio gli acquisti, conservare correttamente gli alimenti e utilizzare gli avanzi in modo creativo sono tutte pratiche che possono fare la differenza. Inoltre, sostenere iniziative come quella di Too Good To Go può contribuire significativamente alla riduzione dello spreco.

La consapevolezza e l’impegno di ciascuno di noi sono essenziali per affrontare questo problema. Ogni piccolo gesto, come evitare di acquistare più cibo di quanto necessario o donare il cibo in eccesso, può avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

Strategie per ridurre lo spreco alimentare in estate e prima di partire per una vacanza

Durante l’estate, è fondamentale adottare comportamenti sostenibili per minimizzare lo spreco alimentare. Con l’aumento delle temperature e l’intensificazione dei consumi, ecco alcuni suggerimenti pratici per evitare gli sprechi:

Pianificare gli Acquisti

Pianificare attentamente gli acquisti è cruciale per evitare di comprare cibo superfluo che potrebbe andare sprecato.

Creare una lista della spesa : redigere una lista dettagliata di ciò che è necessario per evitare acquisti impulsivi

: redigere una lista dettagliata di ciò che è necessario per evitare acquisti impulsivi Acquistare solo ciò che è necessario: basarsi sulla lista e sulla quantità di cibo che può essere effettivamente consumata per ridurre il rischio di eccedenze

Conservare Adeguatamente gli Alimenti

Una corretta conservazione può prolungare la durata e mantenere la freschezza degli alimenti.

Utilizzare contenitori ermetici : per mantenere i cibi freschi più a lungo e prevenire contaminazioni

: per mantenere i cibi freschi più a lungo e prevenire contaminazioni Conservare correttamente: mettere i cibi deperibili in frigorifero o congelatore, assicurandosi che le temperature siano adeguate per mantenere la freschezza

Utilizzare Creativamente gli Avanzi

Gli avanzi possono essere trasformati in nuovi piatti, riducendo così il rifiuto di cibo.

Trasformare gli avanzi : usare gli ingredienti rimasti per preparare nuove ricette come zuppe, frittate o stufati

: usare gli ingredienti rimasti per preparare nuove ricette come zuppe, frittate o stufati Inventare piatti originali: sperimentare con combinazioni di cibo per ridurre lo spreco e rendere i pasti più interessanti

Sostenere Iniziative Anti-Spreco

Sostenere iniziative come Too Good To Go può contribuire significativamente alla riduzione dello spreco alimentare.

Scaricare l’app Too Good To Go : utilizzare le Surprise Bag per acquistare cibo non venduto a prezzi vantaggiosi e contribuire a una causa importante

: utilizzare le Surprise Bag per acquistare cibo non venduto a prezzi vantaggiosi e contribuire a una causa importante Sostenere il commercio locale: scegliere ristoranti e negozi che partecipano a programmi di riduzione dello spreco

Strategie per evitare lo spreco alimentare prima di partire per una vacanza

Prepararsi per una vacanza implica gestire correttamente gli alimenti per evitare sprechi durante l’assenza. Ecco alcuni passaggi chiave:

Consumare gli Alimenti Deperibili

Consumare gli alimenti deperibili prima di partire può prevenire il loro deterioramento.

Preparare pasti con gli avanzi : sfruttare gli ingredienti freschi rimasti per preparare piatti da consumare prima della partenza

: sfruttare gli ingredienti freschi rimasti per preparare piatti da consumare prima della partenza Evitare di acquistare nuovi alimenti: cercare di terminare tutto il cibo che potrebbe deteriorarsi durante l’assenza

Donare il Cibo Eccedente

Se ci sono alimenti in eccesso, è utile considerare di donarli a chi ne ha bisogno.

Donare a vicini o amici : offrire il cibo in eccesso a persone che potrebbero beneficiarne

: offrire il cibo in eccesso a persone che potrebbero beneficiarne Contribuire a organizzazioni benefiche: contattare enti locali che accettano donazioni di cibo per aiutare chi è in difficoltà

Conservare gli Alimenti

Se non è possibile consumare tutto il cibo prima di partire, è importante conservarlo correttamente per prolungarne la durata.

Imballare e congelare : mettere il cibo non deperibile in contenitori adatti e conservarlo in congelatore o frigorifero

: mettere il cibo non deperibile in contenitori adatti e conservarlo in congelatore o frigorifero Etichettare i contenitori: per sapere esattamente cosa c’è dentro e la data di scadenza

Pianificare i Pasti

Pianificare i pasti aiuta a utilizzare tutti gli ingredienti disponibili prima di partire.

Organizzare i pasti : pianificare cosa cucinare con gli ingredienti che sono a disposizione per evitare sprechi dell’ultimo minuto

: pianificare cosa cucinare con gli ingredienti che sono a disposizione per evitare sprechi dell’ultimo minuto Creare un piano per gli ingredienti: stabilire come usare tutti gli ingredienti rimasti in modo efficiente e senza eccessi

Adottare questi consigli aiuterà a gestire meglio il cibo durante l’estate e prima della partenza per una vacanza, contribuendo così a ridurre lo spreco alimentare e promuovere pratiche più sostenibili.

Le Guide delle città di Too Good To Go: un’estate all’insegna dello zero-waste

Per incentivare comportamenti più sostenibili e responsabili, Too Good To Go ha ideato “Le Guide delle città”, pensate per un’estate all’insegna dello zero-waste. Queste guide offrono suggerimenti, indicazioni e itinerari in alcune delle città più visitate durante il periodo estivo, come Roma, Firenze, Genova e Cagliari, e sono disponibili sui canali social di Too Good To Go.

Le Guide delle città rappresentano un modo innovativo per andare alla scoperta degli scorci più suggestivi e delle bellezze uniche di queste quattro mete. Oltre a esplorare le meraviglie culturali e paesaggistiche, i visitatori potranno gustare le migliori specialità locali e compiere un gesto concreto nel ridurre lo spreco alimentare. Questo approccio non solo arricchisce l’esperienza turistica, ma contribuisce anche a promuovere uno stile di vita più sostenibile.

Con oltre 26.000 negozi partner in Italia, Too Good To Go rappresenta una soluzione efficace per ridurre lo spreco in modo semplice, alla portata di tutti e a prezzi vantaggiosi. Grazie a questa vasta rete di collaborazioni, i turisti possono facilmente trovare opzioni alimentari che non solo soddisfano il palato, ma che contribuiscono anche a un impatto ambientale positivo.

Le guide non solo forniscono informazioni utili sui luoghi da visitare, ma includono anche consigli pratici su come adottare comportamenti sostenibili durante il viaggio. Ad esempio, suggerimenti su come ridurre l’uso di plastica, come scegliere prodotti locali e stagionali, e come supportare le iniziative locali che promuovono la sostenibilità.

Too Good To Go si impegna a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ridurre lo spreco alimentare e a fornire strumenti pratici per farlo. Le guide delle città sono solo uno dei tanti modi in cui l’azienda cerca di fare la differenza. Attraverso la collaborazione con negozi e ristoranti, Too Good To Go offre una piattaforma che facilita la riduzione dello spreco alimentare, rendendo più accessibile e conveniente per tutti l’adozione di comportamenti sostenibili.

In viaggio con sostenibilità: le iniziative di Too Good To Go per salvare il cibo

Too Good To Go offre ai propri utenti la possibilità di salvare il cibo non solo mentre si visitano città e luoghi di villeggiatura, ma anche mentre ci si appresta a partire. Grazie a una serie di partnership strategiche, l’azienda ha ampliato le sue opzioni per permettere ai viaggiatori di contribuire alla riduzione dello spreco alimentare in ogni fase del loro viaggio.

Quest’anno, grazie alla partnership con Aeroporti di Roma, per quanti sceglieranno di viaggiare in aereo sarà possibile salvare del buon cibo in 34 punti vendita a firma Autogrill, Chef Express, Lagardère Travel Retail Italia, MyChef e Venchi presenti sugli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino. Questa nuova opportunità è a disposizione di tutti i viaggiatori e della comunità aeroportuale, offrendo un modo semplice e conveniente per ridurre lo spreco alimentare.

Per coloro che invece sceglieranno di mettersi in viaggio su strada, le Surprise Bag Autogrill possono rappresentare la soluzione ideale per gustare dell’ottimo cibo ad un prezzo vantaggioso on-the-road. Grazie alla partnership tra Too Good To Go e Autogrill, che durante il corso dell’anno si è estesa ulteriormente, è possibile salvare del cibo dallo spreco prenotando le Surprise Bag da 187 punti vendita Autogrill su tutta la rete autostradale nazionale. Questa collaborazione permette ai viaggiatori di fare una scelta sostenibile senza rinunciare alla qualità e alla convenienza.

Infine, per chi sceglierà il treno come mezzo per i propri spostamenti, nei punti vendita Autogrill del canale ferroviario, e negli oltre 50 store delle stazioni del network di Grandi Stazioni Retail che aderiscono al programma – presenti a Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Principe, Milano Centrale, Milano Garibaldi, Roma Termini, Napoli Centrale, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova – si potranno ritirare delle Surprise Bag prima di salire a bordo del proprio treno per le vacanze e generare un impatto positivo. Questa collaborazione, che da anni contribuisce alla riduzione dello spreco alimentare in modo significativo, offre ai viaggiatori un modo semplice e immediato per fare la differenza.

Too Good To Go si impegna a rendere la riduzione dello spreco alimentare accessibile a tutti, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto. Grazie a queste partnership, i viaggiatori possono godere delle loro vacanze con la consapevolezza di fare la propria parte per un futuro più sostenibile. Che si tratti di volare, guidare o viaggiare in treno, ogni piccolo gesto contribuisce a un cambiamento significativo.

Le Guide delle città di Too Good To Go: un viaggio sostenibile in Europa e nel Mondo

Too Good To Go non si limita solo all’Italia: sulla sua app, sono disponibili “Le Guide delle città” dedicate ad alcune delle destinazioni più gettonate in Europa e nel Mondo. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare in modo allargato durante l’estate, offrendo ai viaggiatori un’esperienza di viaggio arricchita e sostenibile.

Le Guide delle città, pensate per destinazioni come Stoccolma, Lisbona, New York e Amsterdam, per citarne alcune, saranno disponibili direttamente sull’app di Too Good To Go. Queste guide promuovono esperienze alimentari sostenibili, autentiche e locali, permettendo agli utenti di scoprire nuove città e quartieri mentre ritirano le Surprise Bag. Questo approccio non solo arricchisce l’esperienza di viaggio, ma offre anche approfondimenti sulla gastronomia locale, rendendo il soggiorno ancora più ricco e significativo.

L’iniziativa di Too Good To Go si propone di sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza della sostenibilità alimentare, offrendo loro l’opportunità di provare le migliori specialità locali durante il soggiorno e, allo stesso tempo, di salvarle dallo spreco. Che si tratti di colazione, pranzo, cena o semplicemente di uno spuntino, le guide delle città permettono ai viaggiatori di fare una scelta consapevole e responsabile.

Grazie a queste guide, i turisti possono esplorare le meraviglie culturali e paesaggistiche delle città più affascinanti del mondo, gustando al contempo piatti tradizionali e autentici. Ad esempio, a Stoccolma, i visitatori possono scoprire le delizie della cucina svedese, mentre a Lisbona possono assaporare i sapori portoghesi. A New York, le guide offrono una panoramica delle migliori opzioni culinarie della città che non dorme mai, mentre ad Amsterdam i viaggiatori possono immergersi nella cultura gastronomica olandese.

I vantaggi delle Guide Too Good To Go: