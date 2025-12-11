Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Lupin torna al cinema con Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale, il nuovo lungometraggio diretto da Takeshi Koike che segna un ritorno atteso da quasi trent’anni. L’opera riporta sul grande schermo una versione più intensa e stilizzata del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, riprendendo l’estetica già vista negli OVA dedicati a Jigen, Goemon e Fujiko. Il film arriva nelle sale italiane l’11 dicembre grazie ad Anime Factory e prevede anche una proiezione speciale a Roma con ospiti del doppiaggio. Il titolo sarà distribuito in numerose regioni italiane, con una copertura significativa anche nelle aree tradizionalmente meno servite dalle uscite anime. Le copie includono sia la versione doppiata in italiano sia l’edizione in lingua originale con sottotitoli, con disponibilità variabile da regione a regione.

Dove sarà trasmesso in Italia: la copertura regionale

La distribuzione di Lupin the IIIRD – La Stirpe Immortale coinvolge un numero molto ampio di sale sul territorio nazionale. Il film è presente in tutte le macro-aree, con una particolare concentrazione in regioni come Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Puglia. L’elenco comprende multisale, cinema indipendenti e UCI o The Space, che offrono anche la versione in lingua originale sottotitolata.

Le regioni più coperte risultano il Centro-Nord e il Sud, con un’attenzione particolare a Puglia, Campania e Sicilia, dove l’uscita anime risulta spesso discontinua. Sono previste proiezioni anche in territori meno serviti come Molise, Basilicata, Valle d’Aosta e alcune province della Calabria. Questa distribuzione ampia permette di raggiungere una platea di fan più estesa rispetto al passato, confermando la crescita del pubblico italiano per l’animazione giapponese.

Da segnalare anche l’evento speciale del 12 dicembre all’UCI LUXE Maximo di Roma, con la presenza dei doppiatori storici Stefano Onofri (Lupin III) e Alessandra Korompay (Fujiko Mine), occasione che arricchisce ulteriormente la copertura nazionale del film. Queste le principali sale dove poter vedere Lupin – La Stirpe Immortale:

Regione Città Cinema Note Abruzzo L’Aquila Movieplex Programmata anche in OV sub ita Abruzzo Montesilvano (PE) The Space Cinema Multisala, anche in OV sub ita Abruzzo Chieti UCI Cinemas Megalò Grande complesso commerciale Basilicata Matera UCI Cinemas Red Carpet Programmazione anche in OV sub ita Basilicata Tito (PZ) Ranieri Riferimento per l’area di Potenza Calabria Catanzaro The Space Cinema Multisala, anche in OV sub ita Calabria Lamezia Terme The Space Cinema Programmazione anche in OV sub ita Calabria Reggio Calabria Multisala Lumiere Storico presidio cittadino Campania Napoli The Space Cinema Napoli Anche in OV sub ita Campania Napoli Modernissimo Cinema storico in centro Campania Marcianise (CE) UCI Cinemas Cinepolis Multisala, anche in OV sub ita Emilia-Romagna Bologna The Space Cinema Programmazione anche in OV sub ita Emilia-Romagna Bologna Arlecchino Sale con OV sub ita Emilia-Romagna Reggio Emilia UCI Cinemas Multisala, anche in OV sub ita Friuli-Venezia Giulia Trieste The Space Cinema Programmazione anche in OV sub ita Friuli-Venezia Giulia Udine Visionario Cinema d’essai, anche OV sub ita Friuli-Venezia Giulia Fiume Veneto (PN) UCI Cinemas Multisala, anche in OV sub ita Lazio Roma UCI LUXE Maximo Evento speciale con doppiatori, anche OV sub ita Lazio Roma The Space Cinema Moderno Multisala centrale, anche OV sub ita Lazio Fiumicino (RM) UCI Cinemas Parco Leonardo Programmazione anche in OV sub ita Liguria Genova UCI LUXE Fiumara Multisala, anche in OV sub ita Liguria Genova The Space Cinema Programmazione anche OV sub ita Lombardia Milano UCI Cinemas Bicocca Grande complesso, anche OV sub ita Lombardia Milano Anteo Citylife Sale con versione OV sub ita Lombardia Assago (MI) UCI Cinemas Milanofiori Multisala, anche OV sub ita Marche Ancona Multiplex Giometti Uno dei poli principali della regione Marche Pesaro Multiplex Giometti Multisala di riferimento Molise Campobasso Multiplex Maestoso Presidio principale regionale Piemonte Torino UCI Cinemas Lingotto Multisala, anche OV sub ita Piemonte Torino The Space Cinema Torino Programmazione anche in OV sub ita Piemonte Moncalieri (TO) UCI Cinemas Multisala di riferimento Puglia Bari UCI Cinemas ShowVille Multisala, anche OV sub ita Puglia Casamassima (BA) The Space Cinema Programmazione anche OV sub ita Puglia Molfetta (BA) UCI Cinemas Cinestar Multisala, anche OV sub ita Sardegna Cagliari Notorious Cinemas Multisala in centro commerciale Sardegna Sestu (CA) The Space Cinema Programmazione anche OV sub ita Sardegna Sassari Moderno Cinema storico, anche OV sub ita Sicilia Palermo UCI Cinemas Multisala, anche OV sub ita Sicilia Catania UCI Cinemas Programmazione anche OV sub ita Sicilia Belpasso (CT) The Space Cinema Multisala extraurbano, anche OV sub ita Toscana Firenze UCI Cinemas Campi Bisenzio (LUXE) Sale premium, anche OV sub ita Toscana Firenze The Space Cinema Programmazione anche OV sub ita Toscana Livorno The Space Cinema Multisala costiera, anche OV sub ita Trentino-Alto Adige Bolzano UCI Cinemas Programmazione anche OV sub ita Trentino-Alto Adige Trento Modena Multisala cittadino Umbria Corciano (PG) The Space Cinema Gherlinda Programmazione anche OV sub ita Umbria Perugia UCI Cinemas Multisala regionale, OV sub ita Umbria Terni The Space Cinema Multisala cittadino Valle d’Aosta Aosta Cinelandia Presidio unico regionale Veneto Verona UCI Cinemas Verona (San Giovanni Lupatoto) Multisala, anche OV sub ita Veneto Venezia Mestre IMG Candiani Programmazione anche OV sub ita Veneto Marcon (VE) UCI LUXE Sale premium, anche OV sub ita

Come vedere Lupin di Koike gratis in streaming

Al momento Lupin the IIIRD – La Stirpe Immortale è disponibile esclusivamente nelle sale cinematografiche. Gran parte contenuti della stessa linea creativa di Takeshi Koike è già accessibile in streaming legale su abbonamento, su Prime Video, che ospita diversi titoli della saga Lupin the IIIrd:

La Lapide di Jigen Daisuke;

Ishikawa Goemon getto di sangue:

La bugia di Mine Fujiko;

Zenigata e i due Lupin.

Gli appassionati possono vedere gratuitamente questi contenuti tramite periodi di prova delle piattaforme che li ospitano, ove disponibili. La formula è la stessa che ha permesso negli ultimi anni di seguire senza costi aggiuntivi molte serie e special dedicati al personaggio. Una volta decorso il periodo di prova, è possibile continuare la visione con l’abbonamento mensile o sospendere il servizio senza ulteriori addebiti.

Per quanto riguarda La Stirpe Immortale, la disponibilità streaming arriverà più avanti. Sulla base delle finestre adottate da Anime Factory e Plaion Pictures, la pubblicazione sulle piattaforme avviene generalmente dopo circa due mesi dall’uscita cinematografica. È dunque prevedibile che il film diventi accessibile online all’inizio del 2026. Lupin the IIIRD – La Stirpe Immortale si potrà vedere gratis in streaming su Prime Video.

Una nuova interpretazione di Lupin

Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale ripropone un Lupin più adulto e cupo. La trama segue Lupin, Fujiko, Jigen e Goemon intrappolati su un’isola misteriosa dopo un incidente aereo. L’ispettore Zenigata è sulle loro tracce, ma la situazione cambia quando emergono avversari creduti sconfitti e un nemico invincibile collegato a eventi passati. Il film conclude idealmente il percorso di Takeshi Koike nel rinnovare l’universo estetico e narrativo della saga, riportando sullo schermo un Lupin più essenziale, dinamico e fedele allo spirito originario.