Jujutsu Kaisen: Esecuzione arriva nei cinema italiani con proiezioni in UCI e The Space. Dove vederlo nelle sale e in streaming gratis

L’universo narrativo creato da Gege Akutami torna al cinema con Jujutsu Kaisen: Esecuzione, distribuito da Crunchyroll ed Eagle Pictures. La pellicola arriva nelle sale italiane dall’8 dicembre come ponte narrativo tra la conclusione della seconda stagione dell’anime e l’avvio della terza, offrendo al pubblico un recap strutturato degli eventi principali e un’introduzione alle storyline future. Un montaggio pensato per guidare gli spettatori all’interno di un mondo narrativo che, negli ultimi anni, è diventato uno dei più rilevanti dell’animazione giapponese contemporanea.

Dove vedere Jujutsu Kaisen al cinema in Italia

Jujutsu Kaisen: Esecuzione è disponibile nelle principali catene italiane, comprese UCI Cinemas e The Space Cinema. La distribuzione copre tutto il territorio nazionale, con una concentrazione più elevata nelle grandi città e nei poli commerciali dove è maggiore la richiesta di contenuti anime.

L’uscita in sala conferma la crescita dell’offerta cinematografica dedicata agli anime, sempre più presenti nelle programmazioni ordinarie e non più circoscritti a eventi limitati. Per conoscere l’elenco completo delle sale è possibile consultare i siti ufficiali dei circuiti che ospitano la proiezione, spesso aggiornati in tempo reale con orari, versioni disponibili e programmazione settimanale.

Differenze di prezzo al cinema: il costo del biglietto cambia tra Nord e Sud

L’arrivo di Jujutsu Kaisen offre lo spunto per osservare le differenze di prezzo nei cinema italiani. I costi dei biglietti, infatti, variano sensibilmente da regione a regione, con una tendenza ormai stabile: al Nord si paga in media di più, mentre al Sud il prezzo resta più contenuto.

In molte città del Nord, il costo del biglietto tradizionale può superare frequentemente i 10 euro nelle sale di nuova generazione o nei multisala con servizi premium. Gli UCI LUXE, ad esempio, applicano tariffe più elevate per posti reclinabili e schermi ad alta definizione. Nel Centro Italia le tariffe risultano più eterogenee: Roma presenta prezzi simili a quelli del Nord nei multisala, mentre nei cinema storici o di quartiere il costo può essere inferiore.

Nel Sud e nelle Isole si registra invece una media più bassa, con biglietti spesso compresi fra 7 e 9 euro. Questo divario rappresenta una costante del mercato cinematografico italiano e influisce anche sulla diffusione di contenuti anime, che nelle regioni meridionali attirano un pubblico in crescita grazie a costi più accessibili.

La trama del film Jujutsu Kaisen: Esecuzione

Il film diretto da Shouta Goshozono ripercorre i momenti successivi all’“incidente di Shibuya”, uno degli archi narrativi più importanti della serie. L’attacco orchestrato nella notte di Halloween mette al centro la figura di Satoru Gojo, intrappolato dagli avversari.

La sua assenza costringe Yuji Itadori ad affrontare un nuovo scenario di pericolo, segnato dall’interferenza del potente stregone Noritoshi Kamo. Le conseguenze travolgono la comunità di stregoni e portano alla revoca della sospensione della condanna del protagonista, che rischia così l’esecuzione per mano di Yuta Okkotsu. Il film offre un riepilogo strutturato, mantenendo un ritmo narrativo che anticipa i temi centrali della stagione successiva.

Dove vedere Jujutsu Kaisen gratis (legalmente)

Chi desidera recuperare la serie senza costi aggiuntivi può farlo attraverso alcuni servizi che offrono periodi di prova o sezioni gratuite:

Crunchyroll ospita entrambe le stagioni, disponibili anche con doppiaggio italiano. La piattaforma offre episodi gratuiti con pubblicità, seppur non sempre relativi agli ultimi contenuti.

ospita entrambe le stagioni, disponibili anche con doppiaggio italiano. La piattaforma offre episodi gratuiti con pubblicità, seppur non sempre relativi agli ultimi contenuti. Amazon Prime Video include Jujutsu Kaisen per gli abbonati Prime; è possibile sfruttare il periodo di prova di 30 giorni per visionare gli episodi senza costi.

include Jujutsu Kaisen per gli abbonati Prime; è possibile sfruttare il periodo di prova di 30 giorni per visionare gli episodi senza costi. Netflix mette a disposizione la prima stagione nel catalogo italiano. La piattaforma non offre formule gratuite, ma la presenza della serie amplia le possibilità di visione.

I film precedenti, come Jujutsu Kaisen 0, appaiono ciclicamente sulle piattaforme citate: ciò permette, nel corso dell’anno, di recuperarli legalmente senza spese aggiuntive qualora inclusi nell’abbonamento.

Streaming delle stagioni e disponibilità futura del film

Le prime due stagioni sono integralmente disponibili su Crunchyroll e Prime Video. La prima stagione resta accessibile anche su Netflix. Per quanto riguarda Jujutsu Kaisen: Esecuzione, la finestra cinematografica dovrebbe prevedere un arrivo in streaming nei mesi successivi, seguendo modalità già adottate per i film anime precedenti. La distribuzione inizierà con Crunchyroll, piattaforma di riferimento della serie, per poi eventualmente estendersi ad altri cataloghi.