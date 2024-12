Loro Piana: 100 anni di storia in una mostra esclusiva al Museum of Art Pudong

Fonte: Ufficio stampa Loro Piana Loro Piana, mostra per i cento anni a Shanghai

Lusso, artigianalità e un legame intimo con le radici: Loro Piana celebra il suo centenario con un evento unico che promette di lasciare il segno nel panorama culturale globale.

La mostra, curata dalla brillante Judith Clark, non si limita a ripercorrere i 100 anni della Maison: è un’esperienza multisensoriale che trasforma il patrimonio storico di Loro Piana in arte da vivere. Fotografie d’archivio, capi iconici reinterpretati e installazioni che giocano con i materiali pregiati dialogano con lo spazio del museo, dando vita a un percorso inedito tra passato e futuro.

Ogni dettaglio è pensato per esaltare la maestria di Loro Piana, con un focus sulle fibre più rare e sui tessuti che hanno reso il marchio un simbolo indiscusso del lusso discreto. Il visitatore viene accolto in un universo dove l’arte tessile incontra l’innovazione, in un mix sofisticato di tradizione e avanguardia.

Shanghai: un tributo alle origini

Shanghai non è solo lo sfondo di questa celebrazione: è un omaggio alle profonde connessioni di Loro Piana con la Cina, un Paese che ha giocato un ruolo centrale nella costruzione della sua filiera del cashmere. Dai pascoli remoti alle passerelle internazionali, il viaggio della Maison si intreccia con le storie di pastori e comunità locali, custodi di un sapere antico che oggi brilla sotto i riflettori globali.

Il fascino del Museum of Art Pudong

Scenografia d’eccezione per questa retrospettiva, il Museum of Art Pudong, disegnato dal visionario Jean Nouvel, rappresenta l’ideale fusione di arte e innovazione. Dal 2021, il museo si è imposto come polo culturale di riferimento per Shanghai, e con Loro Piana accoglie per la prima volta una Maison del lusso nel suo spazio, confermando il proprio status di crocevia artistico internazionale.

Fonte: Ufficio stampa Loro Piana

Un secolo di eleganza senza tempo

Loro Piana non è solo un marchio: è un manifesto di stile. Con un’eredità costruita su tessuti sublimi e una filosofia che predilige la bellezza senza ostentazione, la Maison incarna il perfetto equilibrio tra classicismo e modernità. Questo centenario è più di una celebrazione: è la promessa di continuare a scrivere la storia del lusso con la stessa dedizione e passione che da un secolo guidano ogni creazione. Una mostra da vivere con tutti i sensi, un omaggio a ciò che il lusso può e deve essere: autentico, intimo e straordinario.