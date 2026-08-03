L’inflazione della socialità: il conto nascosto di amicizie, cene e relazioni

Compleanni, aperitivi, cene, regali, matrimoni, addii al nubilato, weekend con amici, taxi, babysitter e delivery: la socialità è diventata una voce di spesa ricorrente per giovani lavoratori, coppie e famiglie

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

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C’è una frase che molti non pronunciano: “non posso permettermelo”. Non davanti a un mutuo, a una bolletta o a una rata dell’auto. Davanti a un compleanno, a una cena tra amici, a un aperitivo, a un addio al nubilato, a un weekend fuori, a un regalo di gruppo, a un taxi preso perché tornare da soli è scomodo o poco sicuro.

È qui che nasce l’inflazione della socialità: non l’aumento di un singolo prezzo, ma la crescita del costo complessivo dell’esserci. Un tempo bastavano una pizza, una birra, un caffè, un invito a casa. Oggi molte occasioni sociali assomigliano a piccoli pacchetti di consumo: prenotazione, outfit, trasporto, regalo, quota, drink, cena, post-serata, magari pernottamento.

Il problema non è solo economico. È emotivo. Perché dire no a una spesa sociale significa spesso dire no a una persona, a un gruppo, a un rito, a un pezzo della propria appartenenza.

La socialità è diventata una voce di bilancio

Nelle statistiche tradizionali, la socialità non compare come categoria autonoma. È dispersa tra ristorazione, tempo libero, trasporti, regali, abbigliamento, turismo, cultura, servizi alla persona, ma nella vita reale è chiarissima: è tutto ciò che si spende per non restare fuori.

In Italia il fuori casa resta un mercato enorme: nel 2025 i consumi nella ristorazione sono stati stimati a 84,6 miliardi di euro, ma con una contrazione delle visite del 3,6%. Si spende ancora, ma si esce meno. È un dato che racconta bene il cambio di fase: la socialità non sparisce, diventa più selettiva.

L’aperitivo, uno dei riti italiani più identitari, è il segnale più forte. Le visite risultano in calo del 5,8% e la spesa scende a 3,9 miliardi. Non vuol dire che gli italiani abbiano smesso di vedersi. Vuol dire che anche un gesto simbolico come “ci prendiamo qualcosa dopo il lavoro?” è entrato nel calcolo.

La socialità resta desiderata, ma non è più automatica.

Il nuovo lusso è dire sì senza pensarci

Il vero lusso, nel 2026, non è solo il viaggio lontano o il ristorante stellato. È poter dire sì senza fare conti. Sì al compleanno. Sì alla cena. Sì al regalo. Sì al matrimonio fuori città. Sì al weekend con gli amici. Sì alla vacanza di gruppo. Sì all’aperitivo “solo una cosa veloce” che poi diventa taxi, secondo giro, cena improvvisata.

Per molti giovani lavoratori, quel sì non è più spontaneo. È negoziato con il saldo del conto, con l’affitto, con il costo della spesa, con il carburante, con le rate, con il risparmio che non cresce.

Il dato internazionale aiuta a capire la tendenza: secondo il Gen Z and Millennial Survey 2026 di Deloitte, più della metà dei giovani della Gen Z e dei Millennials dichiara di aver rinviato decisioni importanti, come matrimonio, figli, formazione o avvio di un’attività, per ragioni finanziarie. Se si rinviano le grandi scelte di vita, è inevitabile che si rinegozino anche quelle piccole: uscire, festeggiare, frequentarsi, viaggiare insieme.

La precarietà non cambia solo i progetti. Cambia anche il modo di stare con gli altri.

Amicizia, amore e portafoglio: il tabù che resta

Parlare di soldi tra amici resta difficile. Si può discutere di politica, salute mentale, lavoro, relazioni, ma dire “questa cena per me è troppo cara” continua a essere complicato. Si teme di sembrare tirchi, fuori posto, meno generosi, meno presenti, meno adulti.

Eppure il problema è diffuso. Negli Stati Uniti, un’indagine Ally Bank su Gen Z e Millennials ha stimato una spesa media di 250 dollari al mese per attività con gli amici. Il 44% ha saltato eventi sociali importanti per risparmiare, il 59% dice che la spesa per gli amici incide sui propri obiettivi finanziari, e quasi un quarto ammette che si sentirebbe escluso se dovesse rinunciare per motivi economici.

Non sono dati italiani, ma intercettano una dinamica ormai riconoscibile anche qui: la paura non è solo spendere troppo. È restare indietro socialmente.

Lo stesso vale per l’amore. Una ricerca Bank of America sui giovani adulti americani ha rilevato che circa metà della Gen Z spende zero dollari al mese in appuntamenti romantici, mentre una quota significativa rinvia l’evoluzione delle relazioni per ragioni economiche. È un segnale forte: anche corteggiarsi, conoscersi e costruire intimità può diventare una scelta condizionata dal costo della vita.

La socialità costa di più anche perché è più pubblica

C’è un elemento culturale nuovo: la socialità è diventata più visibile. Eurostat rileva che nel 2025 l’89% dei giovani europei tra 16 e 29 anni usa internet per partecipare ai social network. Questo non significa solo più comunicazione. Significa che esperienze, cene, viaggi, feste, regali e weekend sono continuamente mostrati, confrontati, replicati.

La pressione non nasce sempre dagli amici. A volte nasce dal vedere cosa fanno tutti gli altri. Un addio al nubilato semplice sembra povero se il feed mostra weekend a Ibiza. Un compleanno a casa sembra poco se gli altri affittano una sala. Una cena normale sembra meno speciale se tutto intorno è “experience”.

La socialità è sempre esistita, ma oggi è più scenografica, più fotografata, più confrontabile. E ciò che è confrontabile tende a diventare competitivo.

Famiglie: il costo della socialità moltiplicato

Per le famiglie, l’inflazione della socialità ha un altro volto. Non riguarda solo gli adulti, ma anche i figli. Compleanni dei compagni, regali, feste scolastiche, sport, pizzate, gite, saggi, eventi, merende, inviti, attività del weekend. Ogni singola voce può sembrare piccola, ma il mese familiare è fatto di ricorrenze.

Qui il costo non è solo monetario. È organizzativo. Accompagnare, comprare, partecipare, rispondere al gruppo WhatsApp, contribuire alla quota, trovare il regalo, incastrare tempi e spostamenti.

Per molte famiglie la socialità dei figli è una spesa che si cerca di proteggere, perché nessun genitore vuole che il bambino sia escluso. È qui che l’economia tocca una zona molto delicata: si taglia magari su se stessi, ma si prova a non tagliare sull’appartenenza dei figli.

Giovani adulti: uscire meno, ma meglio

I dati sul fuori casa raccontano una cosa interessante: non sempre si smette di consumare, spesso si seleziona. Meno visite, più attenzione alla qualità, più occasioni scelte. L’aperitivo cala, la cena resiste, la colazione cresce come momento sociale più accessibile e meno impegnativo.

È un cambiamento antropologico. La socialità si sposta verso formule più controllabili: colazione, passeggiata, cena a casa, picnic, serata con divisione chiara dei costi, evento gratuito, aperitivo ridotto, attività all’aperto.

Non è necessariamente una perdita. Può essere anche una correzione. Dopo anni in cui molte relazioni sembravano doversi consumare in luoghi a pagamento, torna la domanda essenziale: possiamo vederci senza comprare sempre qualcosa?

La nuova educazione finanziaria è anche relazionale

L’inflazione della socialità apre un tema quasi mai discusso: l’educazione finanziaria non riguarda solo investimenti, mutui e risparmio. Riguarda anche la capacità di dire no, proporre alternative, parlare di budget senza vergogna, separare affetto e spesa.

Servirebbe una nuova grammatica sociale del denaro. Frasi semplici, ma ancora difficili: “questa volta passo”, “facciamo qualcosa di più tranquillo?”, “preferisco non spendere troppo”, “dividiamo in modo diverso?”, “facciamo un regalo più piccolo ma pensato?”.

In molte amicizie il problema non è la mancanza di affetto. È la mancanza di linguaggio economico. Si parla troppo tardi, quando il disagio è già diventato risentimento.

Quando la socialità diventa disuguaglianza

La questione più seria è questa: se partecipare costa troppo, la socialità diventa selettiva. Chi ha più reddito decide senza accorgersene lo standard del gruppo. Chi guadagna meno si adatta, si indebita, rinuncia o sparisce lentamente.

Non sempre l’esclusione è esplicita. Nessuno dice “non sei invitato perché non puoi pagare”, ma se ogni incontro richiede una spesa, chi non può permettersela smette di esserci. E quando una persona smette di esserci, spesso gli altri leggono distanza, freddezza, disinteresse. In realtà, a volte, è solo bilancio.

Questa è la parte più dura dell’inflazione della socialità: trasforma una difficoltà economica in una ferita relazionale.

Non vedere nessuno costa comunque

C’è però un punto da non dimenticare: rinunciare alla socialità ha un costo. Non sempre immediato, non sempre misurabile, ma reale. L’Istat rileva che nel 2024 solo il 22,5% delle persone di 14 anni e più si dichiara molto soddisfatto delle relazioni amicali, mentre la soddisfazione per le relazioni familiari è più alta. Il dato racconta una fragilità: le amicizie sono una parte essenziale della vita, ma sono anche più vulnerabili alla distanza, al tempo, ai soldi, ai cambiamenti di fase.

Il tempo libero, poi, non è infinito. Nel 2024 gli italiani avevano in media 3 ore e 23 minuti di tempo libero in un giorno feriale e 4 ore e 49 minuti in un festivo. Dentro quelle ore devono entrare riposo, famiglia, amici, cura, sport, spostamenti, casa, schermi, vita privata.

La socialità costa denaro, ma anche tempo e quando entrambe le risorse scarseggiano, le relazioni diventano più difficili da mantenere.

Quanto costa restare dentro la vita degli altri?

L’inflazione della socialità non significa che bisogna smettere di uscire, festeggiare o regalare. Significa riconoscere che molte relazioni oggi passano attraverso consumi sempre più frequenti e sempre più costosi.

Il punto non è moralizzare la cena fuori o l’aperitivo. Il punto è riportare libertà dentro le relazioni. La libertà di esserci senza dover performare. Di festeggiare senza trasformare ogni compleanno in un evento. Di amare senza dover spendere sempre. Di restare amici anche quando uno può permettersi meno.

Forse la nuova maturità sociale sarà questa: imparare a chiedersi non solo “dove andiamo?”, ma “chi rischia di restare fuori se scegliamo quel posto?”

Perché il prezzo più alto della socialità non è sempre quello sullo scontrino. È il silenzio di chi smette di partecipare per non dover spiegare che non può.