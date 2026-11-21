Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA Tesla, guida assistita: via libera del Mit in Italia

L’Italia apre la strada alla diffusione della tecnologia di guida assistita avanzata di Tesla. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti autorizzato l’omologazione provvisoria del sistema Tesla Assisted Driving, anticipando il percorso di riconoscimento a livello europeo, ancora in fase di definizione. La decisione rappresenta un passaggio importante per la casa automobilistica di Elon Musk e per il mercato italiano delle auto dotate di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Ad annunciare il via libera è stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini attraverso un messaggio pubblicato su X. Secondo quanto comunicato dal ministro, il provvedimento è arrivato dopo una verifica tecnica di fattibilità da parte degli uffici competenti. L’Italia diventa così il dodicesimo Paese europeo ad autorizzare il sistema, dopo il primo via libera concesso dai Paesi Bassi nell’aprile 2026.

Tesla Assisted Driving, come funziona il sistema di guida assistita

La tecnologia Tesla Assisted Driving è progettata per supportare il conducente anche nella gestione di situazioni di traffico particolarmente articolate. Tra le funzionalità indicate dalla casa automobilistica ci sono la capacità di affrontare percorsi complessi, gestire incroci e intersezioni e procedere con i cambi di corsia.

Il sistema sarà distribuito attraverso un aggiornamento software, senza la necessità di un intervento fisico sull’automobile, secondo quanto anticipato da Tesla. La disponibilità della funzione è prevista a breve anche per i clienti italiani. È importante distinguere, tuttavia, la guida assistita dalla guida autonoma completa. Anche in presenza di tecnologie avanzate, il conducente resta responsabile della guida e deve mantenere il controllo del veicolo, prestando attenzione alla strada e alle condizioni del traffico.

Quanto costa la guida assistita Tesla in Italia

La nuova funzionalità sarà proposta con una formula in abbonamento. Il prezzo comunicato da Tesla è di 99 euro al mese. Si tratta quindi di un servizio a pagamento ricorrente, che consentirà ai proprietari dei veicoli compatibili di accedere alle funzionalità avanzate senza necessariamente acquistare in modo definitivo il pacchetto. Il modello commerciale basato sull’abbonamento si inserisce nella strategia di Tesla di valorizzare le componenti software delle proprie automobili. Oltre alla vendita dei veicoli, la società punta infatti a sviluppare servizi digitali e funzionalità aggiuntive capaci di generare ricavi nel corso della vita dell’auto.

Italia dodicesimo Paese europeo ad autorizzare la tecnologia

Il via libera del Mit inserisce l’Italia tra i Paesi europei che hanno già riconosciuto, seppure in via provvisoria, la possibilità di utilizzare il sistema di guida assistita Tesla. Il primo Paese a concedere l’autorizzazione è stato quello dei Paesi Bassi, nell’aprile 2026. Da allora il percorso di riconoscimento si è esteso ad altri mercati europei, fino a coinvolgere anche l’Italia.

La decisione italiana anticipa il completamento del processo di riconoscimento comunitario, attualmente ancora in corso. L’omologazione provvisoria consente quindi di procedere con l’introduzione della tecnologia sul mercato nazionale, in attesa della definizione del quadro europeo. Per il settore automobilistico si tratta di un passaggio significativo: i sistemi di assistenza alla guida rappresentano infatti uno degli ambiti nei quali le case automobilistiche stanno concentrando maggiori investimenti, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di utilizzo dei veicoli e sviluppare nuove opportunità commerciali legate al software.

Salvini ha definito l’autorizzazione un ulteriore passo verso l’innovazione e la mobilità del futuro, ribadendo che la sicurezza dei cittadini deve rimanere la priorità.