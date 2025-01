G-SHOCK X J Balvin “MA G”: il tempo come stile di vita

J Balvin lancia il primo G-SHOCK con scritte in spagnolo, unendo innovazione e stile personale in un’edizione limitata unica.

Fonte: Ufficio stampa G-SHOCK X J Balvin “MA G”

La partnership tra G-SHOCK e J Balvin dà vita al “Ma G-SHOCK DWE-5600JB”, un modello in edizione limitata che rappresenta un punto di svolta per il brand. Questa è infatti la prima collaborazione di G-SHOCK con un artista latino, portando un messaggio di unicità e inclusività direttamente sul quadrante con scritte in spagnolo.

Disponibile in Europa a partire dal 7 febbraio 2025, questo orologio unisce la leggendaria resistenza di G-SHOCK al design audace e vibrante della superstar colombiana. Il risultato è un accessorio che non è solo funzionale, ma anche un vero e proprio simbolo di espressione personale.

Design intercambiabile: fino a otto combinazioni uniche

Il “Ma G-SHOCK” si distingue per il suo cinturino e la ghiera intercambiabili, permettendo di creare fino a otto diverse combinazioni. La palette cromatica alterna il giallo acceso al nero, offrendo possibilità di styling perfette per chi ama outfit che si fanno notare.

Fonte: Ufficio stampa

Un elemento distintivo del design è l’iconica saetta di J Balvin sul display, un simbolo delle sue performance elettrizzanti. Questa saetta, insieme alle scritte in spagnolo, aggiunge un tocco personale e culturale che rende l’orologio un pezzo da collezione.

Il legame tra J Balvin e G-SHOCK

J Balvin racconta che la sua passione per G-SHOCK è nata quando era ragazzo, associando l’orologio a un senso di responsabilità e determinazione. “Lo stile bold e resistente di G-SHOCK è sempre stato in sintonia con il mio viaggio”, spiega l’artista.

Con questa collaborazione, J Balvin voleva creare un prodotto che rappresentasse non solo la sua musica e la sua cultura, ma anche una forma di espressione per i fan. Le parti intercambiabili dell’orologio, infatti, offrono la possibilità di personalizzare lo stile e farlo proprio.

Fonte: Ufficio stampa

Dopo il successo delle celebrazioni per il 40° anniversario di G-SHOCK, che ha visto J Balvin protagonista di un’esibizione memorabile, questa collaborazione rafforza il legame tra il brand e l’artista.

L’importanza del tempo con il “MA G”

Il nome dell’orologio, “Ma G”, deriva da un’espressione che J Balvin usa per riferirsi ai suoi amici più cari. Questo dettaglio sottolinea il significato che il tempo ha per l’artista: un dono prezioso da condividere con chi conta davvero.

Grazie alla sua combinazione di resistenza, design creativo e valore culturale, il “Ma G-SHOCK” non è solo un orologio, ma un vero e proprio manifesto di stile e autenticità.

L’orologio sarà disponibile a partire dal prossimo febbraio e rappresenta un’occasione imperdibile per fan, collezionisti e appassionati di moda. Non resta che aspettare per scoprire di persona come il tempo possa essere trasformato in un simbolo di espressione e connessione personale.