Will Smith in Dolce & Gabbana

Alla presentazione del suo ultimo film, “Emancipation”, Will Smith ha fatto centro per l’eleganza. L’attore ha scelto un tuxedo a tre pezzi in borgogna con un tocco di seta, nel quale il colore fa la differenza. Giacca con doppie tasche a filo, camicia bianca semplice con abbottonatura integrale e gilet doppiopetto in tinta. La creazione era firmata Dolce & Gabbana, gli stilisti più amati dal premio Oscar e, in generale, dall’esigente star system hollywoodiano.