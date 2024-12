La moda sulle piste. Ecco le tute da sci più cool della stagione

Quest’inverno, lo stile incontra la performance sulle piste da sci. La moda arriva nelle località che fanno status: da Cortina a Courmayeur, passando per Madonna di Campiglio. Le tute da sci luxury non sono più solo un capo tecnico, ma un vero e proprio statement di moda che combina design sofisticato e innovazione funzionale. Dai modelli più minimalisti a quelli che osano con colori e dettagli couture, ecco sei proposte di tute da sci perfette per questa stagione.