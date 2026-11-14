Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Stop impianti fotovoltaici su terreni agricoli.

Con la sentenza n. 184 del 2026, depositata il 5 novembre, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate come agricole dagli strumenti urbanistici.

La decisione rappresenta un passaggio importante per il futuro del fotovoltaico in Italia, soprattutto alla luce della crescente diffusione di grandi impianti energetici su terreni precedentemente destinati alle coltivazioni.

Fotovoltaico, cosa è stato deciso con la sentenza “salva suolo”

Il pronunciamento della Consulta poggia sull’impianto normativo definito dall’articolo 5 del decreto Agricoltura (decreto-legge 63/2024), introdotto proprio con l’obiettivo di limitare l’utilizzo del suolo agricolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici tradizionali, rafforzando un modello di sviluppo nel quale la produzione di energia pulita deve trovare spazio senza sottrarre indiscriminatamente superfici all’agricoltura.

La questione è arrivata davanti ai giudici costituzionali attraverso una serie di ordinanze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Alcuni operatori del settore delle energie rinnovabili avevano contestato la disciplina, sollevando dubbi sulla sua compatibilità con diversi principi costituzionali e con gli obiettivi europei di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

Tali questioni di legittimità sono però state dichiarate non fondate, e l’impianto della normativa è stato confermato. La motivazione si basa sulla necessità di bilanciare interessi diversi, tutti meritevoli di tutela. Da una parte la promozione delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni, dall’altra la conservazione del suolo agricolo, del paesaggio e della biodiversità.

Continuano a essere inoltre valide le regole già previste per gli impianti agrivoltaici, per i quali resta obbligatoria la dichiarazione asseverata di un professionista abilitato. Il documento deve attestare che la presenza dei pannelli non comprometta l’attività dei campi, garantendo almeno l’80% della produzione agricola lorda vendibile.

Cosa cambia

La Corte ha chiarito che il divieto non comporta una preclusione generalizzata alla produzione di energia solare sui terreni agricoli. La limitazione riguarda specificamente gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, mentre restano ammesse le soluzioni agrivoltaiche che permettono di mantenere la continuità delle attività agricole e pastorali.

Lo stop al fotovoltaico quindi non deve essere inteso come un divieto per qualsiasi installazione di pannelli solari su un terreno agricolo. La normativa prevede infatti alcune fattispecie nelle quali gli impianti a terra possono essere realizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. Tra queste rientrano:

specifiche aree già interessate da attività industriali o estrattive, come cave e discariche;

interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti già esistenti, purché non determinino un ampliamento della superficie occupata, secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Sono inoltre previste deroghe per determinati progetti legati alle comunità energetiche rinnovabili e agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Una distinzione importante riguarda poi gli impianti agrivoltaici, nei quali i pannelli vengono collocati a un’altezza tale da consentire la prosecuzione delle attività agricole sottostanti. Questa soluzione permette di utilizzare la stessa superficie per due finalità, ovvero produrre energia elettrica e mantenere le coltivazioni, ed è ammessa.

Le alternative ammesse

Ad oggi, esistono diverse possibilità di investimento per le imprese interessate alla produzione di energia rinnovabile che non implicano la rinuncia alla coltivazione dei terreni:

una prima alternativa è rappresentata dall’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici agricoli. Stalle, magazzini, capannoni, strutture per la conservazione dei prodotti e altri fabbricati aziendali possono diventare superfici utili per produrre elettricità. Si tratta di una soluzione che permette di sfruttare spazi già occupati, senza sottrarre nuovi terreni alle colture;

un’altra strada è quella dell’agrivoltaico sostenibile. Le strutture sopraelevate consentono di mantenere una parte significativa delle attività agricole sotto i moduli fotovoltaici, con la possibilità di adattare le coltivazioni alle caratteristiche degli impianti e alle condizioni climatiche del territorio.

In alcune situazioni, la presenza dei pannelli può contribuire anche a proteggere le colture dall’eccessiva esposizione solare, limitare l’evaporazione dell’acqua e migliorare la gestione delle risorse idriche. I benefici, tuttavia, dipendono dalla tipologia di coltivazione, dalla disposizione dei moduli e dalle condizioni ambientali. Non tutte le colture, infatti, reagiscono allo stesso modo alla riduzione della luce solare.