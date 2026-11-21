Milioni di italiani hanno bisogno di aiuto per mangiare: i dati Coldiretti 2026, le fasce più colpite e le cause lungo la filiera

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA I dati sulla povertà alimentare in Italia.

La povertà alimentare continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali in Italia, anche in un Paese che può vantare un settore agroalimentare tra i più importanti d’Europa e una produzione riconosciuta a livello internazionale per qualità, sicurezza e varietà.

Secondo un’analisi pubblicata da Coldiretti, i dati 2026 del Programma nazionale di inclusione e lotta alla povertà confermano che il fenomeno si sta facendo sempre più esteso, fino a coinvolgere non soltanto le fasce di popolazione tradizionalmente considerate più fragili, ma anche giovani adulti, anziani e persone che, per diverse ragioni, vivono situazioni di esclusione sociale ed economica.

Povertà alimentare in Italia, quante sono le persone in difficoltà

Attualmente sono più di 2,5 milioni le persone che in Italia necessitano di assistenza per mangiare. Da quello che è emerso, inoltre, l’emergenza coinvolge:

oltre 655mila minori, ovvero bambini e ragazzi con meno di 18 anni;

342mila giovani tra i 18 e i 29 anni;

305mila anziani con almeno 65 anni;

più di 61mila persone con disabilità e 63mila persone senza fissa dimora o in condizioni di esclusione abitativa.

Agroalimentare italiano in salute, ma allora perché i prezzi aumentano?

Il tema della povertà alimentare in Italia si intreccia così con quello della distribuzione del valore lungo la filiera. Il Paese dispone di un comparto agroalimentare competitivo e riconosciuto a livello internazionale, ma una parte della popolazione continua ad avere difficoltà ad accedere anche ai beni alimentari essenziali. Questo perché il successo commerciale delle produzioni non si traduce automaticamente in una distribuzione equilibrata dei guadagni tra tutti gli operatori coinvolti.

Il settore agricolo italiano può contare su un patrimonio di biodiversità, qualità e sostenibilità che contribuisce alla competitività sui mercati internazionali. Tuttavia, dietro il valore dei prodotti che arrivano sugli scaffali ci sono aziende agricole e imprese in difficoltà per il continuo aumento dei costi di produzione, costretti per questo motivo ad aumentare i prezzi di vendita.

Tra le pratiche problematiche ci sono poi le aste al doppio ribasso e le vendite sottocosto, meccanismi che possono comprimere ulteriormente i margini riconosciuti a chi produce. Nel caso delle aste al doppio ribasso, un prodotto viene inizialmente offerto dai fornitori a un determinato prezzo e successivamente sottoposto a una seconda gara, nella quale viene richiesto un ulteriore ribasso. Il risultato è un’ulteriore pressione sui compensi dei produttori, con conseguenze sulla sostenibilità economica delle aziende agricole e, ancora una volta, sul carrello della spesa degli italiani.

Come cambiano le scelte di consumo

Le condizioni commerciali non permettono oggi di tenere sotto controllo l’andamento del mercato, e questo ha delle conseguenze sui consumatori in generale, facendo aumentare il numero di persone che non riescono più nemmeno a fare la spesa.

Da una parte ci sono famiglie che devono ridurre le quantità acquistate o rinunciare a determinati alimenti e beni di prima necessità per far fronte alle spese quotidiane. Dall’altra, ci sono produttori agricoli che chiedono prezzi capaci di coprire i costi e garantire un reddito adeguato.

La povertà alimentare richiede quindi una risposta su più livelli, ovvero un’sssistenza immediata per chi non riesce a sostenere le spese essenziali, politiche di inclusione per le fasce più vulnerabili e interventi strutturali per rendere più equa la distribuzione del valore lungo la filiera.