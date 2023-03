ChatGPT e intelligenza artificiale: i 20 lavori a rischio

L’intelligenza artificiale e gli algoritmi di apprendimento profondo, come ChatGPT di OpenAI, stanno cambiando radicalmente il modo in cui lavoriamo e interagiamo con la tecnologia. L’automazione di compiti particolarmente noiosi e la semplificazione di attività complesse è però uno dei lati della medaglia della nuova rivoluzione scientifica dell’era dell’informazione. L’altra potrebbe essere quella di migliaia di persone in tutto il mondo che nel giro di pochi anni potrebbero perdere il lavoro a causa delle macchine e dei computer sempre più intelligenti.

Quali sono i 20 lavori che rischiano di sparire

Nuove ricerche sugli effetti dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni a diversi campi occupazionali e settori produttivi, hanno evidenziato che tra i lavori maggiormente a rischio ce ne sono alcuni per cui è necessario studiare per molti anni. Oltre il danno di anni investiti inutilmente nella formazione, dunque, tanti professionisti potrebbero subire la beffa di essere sostituiti da robot che potrebbero apprendere la loro professione nel giro di pochi secondi.

Uno di questi studi è stato condotto da un team di esperti della Princeton University, che hanno sondato le capacità di dieci diverse intelligenze artificiali, tra cui la celeberrima ChatGPT, di cui vi abbiamo parlato qua, applicandole a diversi campi della conoscenza umana e a 52 abilità specifiche della nostra specie. E hanno fatto emergere che le macchine in grado di generare discorsi e comprendere il linguaggio umano potrebbero far sparire figure come gli avvocati, gli insegnati, gli psicologi e i giornalisti.

Di seguito i 20 lavori a rischio a causa dell’intelligenza artificiale secondo gli scienziati.

Operai addetti all’assemblaggio . L’automazione sta progressivamente sostituendo gli operai nelle catene di montaggio, grazie a robot e sistemi di IA sempre più sofisticati e precisi.

. L’automazione sta progressivamente sostituendo gli operai nelle catene di montaggio, grazie a robot e sistemi di IA sempre più sofisticati e precisi. Cassieri . I sistemi di self-checkout e le soluzioni di pagamento automatizzato riducono il bisogno di cassieri nei supermercati e nei negozi al dettaglio.

. I sistemi di self-checkout e le soluzioni di pagamento automatizzato riducono il bisogno di cassieri nei supermercati e nei negozi al dettaglio. Operatori di telemarketing. L’intelligenza artificiale e i chat bot stanno diventando sempre più in grado di gestire chiamate e richieste dei clienti, mettendo a rischio i posti di lavoro degli operatori telefonici.

L’intelligenza artificiale e i chat bot stanno diventando sempre più in grado di gestire chiamate e richieste dei clienti, mettendo a rischio i posti di lavoro degli operatori telefonici. Impiegati di banca . Le transazioni e le consulenze bancarie online stanno diventando la norma, e gli impiegati di banca potrebbero essere sostituiti da algoritmi e piattaforme digitali.

. Le transazioni e le consulenze bancarie online stanno diventando la norma, e gli impiegati di banca potrebbero essere sostituiti da algoritmi e piattaforme digitali. Commercialisti . Gli strumenti intelligenti di analisi dei dati stanno automatizzando gran parte del lavoro di contabilità e revisione, rendendo meno necessarie le competenze umane in questi settori.

. Gli strumenti intelligenti di analisi dei dati stanno automatizzando gran parte del lavoro di contabilità e revisione, rendendo meno necessarie le competenze umane in questi settori. Organizzatori di viaggi . Con l’ascesa di piattaforme di prenotazione online e sistemi di intelligenza artificiale in grado di elaborare e suggerire itinerari personalizzati, gli agenti di viaggio tradizionali stanno perdendo terreno.

. Con l’ascesa di piattaforme di prenotazione online e sistemi di intelligenza artificiale in grado di elaborare e suggerire itinerari personalizzati, gli agenti di viaggio tradizionali stanno perdendo terreno. Fotografi . L’avanzamento delle tecnologie fotografiche e l’introduzione di IA in grado di ottimizzare le impostazioni della fotocamera e persino di comporre foto artistiche stanno minacciando il mestiere dei fotografi.

. L’avanzamento delle tecnologie fotografiche e l’introduzione di IA in grado di ottimizzare le impostazioni della fotocamera e persino di comporre foto artistiche stanno minacciando il mestiere dei fotografi. Agenti immobiliari . Le piattaforme digitali e gli algoritmi stanno semplificando la ricerca e la vendita di immobili, riducendo il bisogno di agenti immobiliari.

. Le piattaforme digitali e gli algoritmi stanno semplificando la ricerca e la vendita di immobili, riducendo il bisogno di agenti immobiliari. Addetti alla stampa . L’automazione e la digitalizzazione stanno riducendo la domanda di lavoratori specializzati nel settore della stampa.

. L’automazione e la digitalizzazione stanno riducendo la domanda di lavoratori specializzati nel settore della stampa. Postini . La crescente popolarità della comunicazione digitale e l’uso di droni e veicoli autonomi per la consegna di pacchi stanno mettendo a rischio il lavoro dei postini.

. La crescente popolarità della comunicazione digitale e l’uso di droni e veicoli autonomi per la consegna di pacchi stanno mettendo a rischio il lavoro dei postini. Controllore del traffico aereo . Sistemi di IA avanzati stanno diventando in grado di gestire il traffico aereo e di prendere decisioni in tempo reale, riducendo la necessità di controllori umani.

. Sistemi di IA avanzati stanno diventando in grado di gestire il traffico aereo e di prendere decisioni in tempo reale, riducendo la necessità di controllori umani. Analisti di mercato . Gli strumenti di analisi dei dati basati sull’IA stanno migliorando costantemente, consentendo la previsione e l’interpretazione delle tendenze del mercato con maggiore precisione, il che potrebbe ridurre la domanda di analisti di mercato.

. Gli strumenti di analisi dei dati basati sull’IA stanno migliorando costantemente, consentendo la previsione e l’interpretazione delle tendenze del mercato con maggiore precisione, il che potrebbe ridurre la domanda di analisti di mercato. Bibliotecari . Le piattaforme digitali e i motori di ricerca avanzati basati sull’IA stanno semplificando l’accesso alle informazioni e alle risorse, rendendo meno necessario il ruolo dei bibliotecari.

. Le piattaforme digitali e i motori di ricerca avanzati basati sull’IA stanno semplificando l’accesso alle informazioni e alle risorse, rendendo meno necessario il ruolo dei bibliotecari. Addetti alla manutenzione . I sistemi di manutenzione preventiva e l’uso di robot per eseguire lavori di riparazione stanno riducendo la necessità di addetti alla manutenzione umani.

. I sistemi di manutenzione preventiva e l’uso di robot per eseguire lavori di riparazione stanno riducendo la necessità di addetti alla manutenzione umani. Avvocati . L’automazione della ricerca e dell’analisi di documenti legali e fonti di diritto potrebbe far sparire anche gli avvocati.

. L’automazione della ricerca e dell’analisi di documenti legali e fonti di diritto potrebbe far sparire anche gli avvocati. Operai edili . La crescente automazione nel settore delle costruzioni, compresi i robot da costruzione e i veicoli autonomi, sta mettendo a rischio i posti di lavoro degli operai edili.

. La crescente automazione nel settore delle costruzioni, compresi i robot da costruzione e i veicoli autonomi, sta mettendo a rischio i posti di lavoro degli operai edili. Giornalisti . Gli algoritmi sono già in grado di produrre articoli e notizie basati sui dati, il che potrebbe minacciare il lavoro dei giornalisti, specialmente di quelli che si occupano di cronaca e reportage di eventi.

. Gli algoritmi sono già in grado di produrre articoli e notizie basati sui dati, il che potrebbe minacciare il lavoro dei giornalisti, specialmente di quelli che si occupano di cronaca e reportage di eventi. Addetti alla reception . I chat bot e i sistemi di prenotazione automatica stanno diventando sempre più comuni, il che potrebbe ridurre la necessità di addetti alla reception in hotel e uffici.

. I chat bot e i sistemi di prenotazione automatica stanno diventando sempre più comuni, il che potrebbe ridurre la necessità di addetti alla reception in hotel e uffici. Segretari e assistenti amministrativi . I computer intelligenti stanno già ottimizzando la gestione delle attività amministrative, riducendo la domanda di segretari e assistenti amministrativi.

. I computer intelligenti stanno già ottimizzando la gestione delle attività amministrative, riducendo la domanda di segretari e assistenti amministrativi. Addetti alla logistica. L’automazione dei magazzini e l’uso di robot per lo spostamento e lo stoccaggio delle merci stanno mettendo a rischio i posti di lavoro degli operatori del settore.

Perché l’intelligenza artificiale non ci ruberà il lavoro

Quelle elencate sono solo alcune delle professioni che rischiano maggiormente in base a vari studi condotti sulle capacità dell’intelligenza artificiale e la sua applicazione nei diversi settori produttivi. Ma è improbabile che l’IA rappresenti una minaccia immediata, per questi lavori, considerando il fatto che le macchine non sono (ancora?) in grado di comprendere le emozioni umane e sviluppare una particolare sensibilità a determinate tematiche.

Un avvocato, ad esempio, non vince le cause solo grazie alla sua conoscenza della legge, ma anche al suo carisma, alla sua capacità di rielaborare e forzare la realtà ed entrare in empatia con il proprio assistiti e con i giudici. Così come un giornalista non si limita alla mera descrizione di un fatto e un bibliotecario alla conoscenza di ogni volume nel suo archivio. Alcuni lavori hanno insomma bisogno di un modo di pensare tipico dell’essere umano.

Tutte le professioni citate, poi, potrebbero invece sviluppare nuove competenze, e usare le tecnologie smart come supporto, per automatizzare compiti ripetitivi. Per tutta la Storia, l’uomo ha sempre temuto di essere sostituto per colpa del progresso. I contadini non sono spariti con la rivoluzione industriale, né gli operai con quella informatica.

Il mondo del lavoro, piuttosto, si è evoluto insieme alla tecnologia, e nel tempo sono nate nuove figure e nuove opportunità. L’intelligenza artificiale, dunque, potrebbe non rappresentare un pericolo per migliaia di persone in tutto il mondo, come viene spesso ripetuto. O magari un giorno saranno le macchine a produrre al posto nostro, il concetto stesso di lavoro sarà superato e gli esseri umani potranno vivere nella libertà e nella ricchezza. Qua vi parliamo di come può l’intelligenza artificiale migliorare le nostre vite.