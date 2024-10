Mercati, per l’Intelligenza Artificiale sta arrivando l’inverno?

Fonte: 123RF Mercati, per IA sta arrivando l'inverno?

L’attuale panorama degli investimenti è caratterizzato da un rallentamento dovuto al prolungato periodo di tassi di interesse elevati, che ha iniziato a pesare sull’attività economica, influenzando in particolare la spesa dei consumatori, le decisioni di investimento e gli utili societari. Lo spiega Anis Lahlou, Chief Investment Officer European Equities di Aperture Investors, parte di Generali Investments sottolineando che settori come l’automobilistico, l’industriale e la Cina hanno mostrato segni di stress, anche se i dati macroeconomici più ampi non riflettono ancora una debolezza significativa.

Prospettive economiche e ruolo delle Banche Centrali

Vediamo un sostegno cruciale da parte delle banche centrali: la Federal Reserve e le autorità cinesi sono pronte a fornire supporto se le condizioni economiche peggiorano drasticamente. Storicamente, quando le banche centrali si fanno prendere dal panico, spesso si crea un significativo segnale di acquisto per le azioni, in quanto le risposte politiche tendono a stabilizzare i mercati e a favorire una nuova crescita. Anis Lahlou, Chief Investment Officer European Equities di Aperture Investors (parte di Generali Investments)

È probabile che i tassi di interesse scendano, ma il ritmo e il tempismo dipenderanno dalle dinamiche dell’inflazione, dalle condizioni del mercato del lavoro e dall’ambiente economico globale. La disponibilità delle autorità cinesi a fare “tutto il necessario” per stabilizzare la loro economia segnala una prontezza per uno stimolo coordinato, che potrebbe essere un punto di svolta. La combinazione di sostegni politici da parte di due delle più grandi economie del mondo e il naturale avvicinarsi del ciclo economico suggerisce che le opportunità sono spesso dietro l’angolo, specialmente in un contesto di volatilità.

Tuttavia – spiega ancora l’esperto – le incertezze geopolitiche complicano ulteriormente le prospettive, con potenziali impatti sulle catene di approvvigionamento, sui prezzi dell’energia e sulla fiducia degli investitori. L’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente ha rinnovato le preoccupazioni per i prezzi del petrolio, che potrebbero ostacolare la crescita globale. Inoltre, le imminenti elezioni americane contribuiscono ad accrescere il senso di imprevedibilità, rendendo difficile prendere decisioni di investimento significative per CEO e CIO in vista di tali eventi politici. Questa incertezza rappresenta un vento contrario per il rischio, ma crea anche opportunità per gli investitori di lungo termine disposti a sopportare la volatilità.

Inverno dell’IA: pausa guidata da macroeconomia

È emersa l’espressione “inverno dell’Intelligenza Artificiale”, ma crediamo che questo rifletta più l’attuale ambiente macroeconomico che un vero rallentamento del progresso tecnologico. Il calo ciclico nei settori dei consumi, dell’automotive e dell’industria ha avuto un impatto sull’industria dei semiconduttori, che a sua volta ha influenzato le azioni legate all’IA. Il grafico sottostante illustra come Apple e Intel rappresentino insieme circa il 20% dei profitti dell’ecosistema dei semiconduttori.

In sintesi, i semiconduttori sono colpiti da un rallentamento economico non a causa di un “inverno del settore IA”, ma per la loro forte connessione con i mercati ciclici. Tuttavia, questo fenomeno è transitorio e i fondamentali dell’IA rimangono promettenti. Innovazioni come le nuove capacità di ChatGPT —interazioni vocali, memoria e API (Application Programming Interface) in tempo reale—mostrano il potenziale dell’IA per la trasformazione delle industrie. Ci si aspetta un’adozione più ampia dell’IA, iniziando con l’impegno di modernizzazione e automazione già in corso. In tempi difficili, spesso assistiamo alla resilienza e all’innovazione delle aziende che si adattano ai cambiamenti dell’ambiente, con conseguente aumento dei margini, miglioramento della competitività e maggiori rendimenti del capitale proprio (ROE).

Non rallentamento progresso tecnologico

Ad esempio, Rockwool (ROCKB DC), leader danese nel settore degli isolanti e dei materiali per l’edilizia sostenibile, è profondamente coinvolta nelle iniziative di costruzione e ristrutturazione eco-compatibile, come il miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza antincendio negli edifici residenziali e commerciali. L’azienda utilizza l’intelligenza artificiale per perfezionare la produzione e ridurre i costi della manodopera, consentendo di snellire le operazioni e mantenere i vantaggi competitivi. Ciò si è dimostrato nel conto economico, con margini in crescita anche a fronte di un calo dei volumi. L’automazione contribuisce inoltre ad accelerare i ritmi di produzione e a ridurre gli errori umani, favorendo l’efficienza e l’innovazione dei prodotti isolanti.

Analogamente, Kone (KNEBV FH), leader mondiale finlandese nel settore degli ascensori e delle scale mobili, ha sfruttato la flessione dei volumi di costruzione in Cina per orientarsi verso la modernizzazione e la connettività. L’azienda si è concentrata sulla manutenzione predittiva (utilizzando l’IA e l’apprendimento automatico) per un’ampia flotta di circa 10 milioni di sistemi di ascensori obsoleti. I margini di servizio in questo segmento sono significativamente più alti di quelli per le nuove costruzioni, posizionando Kone per una maggiore redditività con l’aumento della domanda di modernizzazione. Queste aziende illustrano la più ampia tendenza alla modernizzazione e all’automazione che sta portando a imprese più forti e resistenti che escono da periodi difficili. Con la ripresa dei volumi, prevediamo che queste aziende beneficeranno ulteriormente della leva operativa, aumentando la redditività.

Investitori, quali scenari?

Per gli investitori, questo significa estendere l’orizzonte di investimento e utilizzare i periodi di turbolenza del mercato per investire in aziende fondamentalmente solide. Storicamente, alcune delle migliori opportunità di investimento sono emerse durante i periodi di incertezza, in particolare quando le banche centrali passano da una posizione di restrizione a una di accomodamento. Il doppio sostegno della Fed e delle autorità cinesi, insieme ai continui progressi nell’IA e nell’automazione, “rappresentano un’opportunità per estendere la finestra di investimento al fine di cogliere tutto il potenziale delle opportunità a lungo termine”.