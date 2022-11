Statali, busta paga triplicata a dicembre: fino a 5mila euro

La busta paga di dicembre sarà più ricca per circa 2 milioni di dipendenti statali. Gli impiegati del Ccnl Sanità, quelli del Comparto Funzioni Locali e i dipendenti della scuola si vedranno accreditare la normale busta paga di dicembre, la tredicesima 2022 e tutti gli aumenti e arretrati dovuti al rinnovo del contratto.

Si tratta di aumenti che oscillano tra i 1.210 euro ai 2.251 euro, a seconda dell’inquadramento.

Statali, stipendio triplo a dicembre: per chi

Tra retribuzione standard, tredicesima e aumenti/arretrati, si prevede un vero e proprio stipendio triplo in arrivo a Natale per una platea di circa due milioni dipendenti statali così ripartiti:

480 mila dipendenti degli enti territoriali;

1,2 milioni di di insegnanti, ricercatori e tecnici del comparto istruzione e ricerca;

circa 550 mila dipendenti della sanità.

Statali, importo triplo a dicembre: le cifre

Secondo le stime de Il Sole 24 Ore, gli aumenti medi sul tabellare valgono 100,27 euro lordi, “in un effetto economico complessivo che nei calcoli governativi sale a 117,53 euro grazie ai fondi extra per accompagnare i nuovi ordinamenti locali e per sbloccare il salario accessorio congelato dal 2016”. Le cifre salgono ulteriormente perché l’entrata in vigore del nuovo contratto impone anche di aggiornare al rialzo la nuova indennità di vacanza contrattuale, quella riconosciuta a partire dallo scorso aprile per il triennio 2022-24.

Si tratta di aumenti medi, che variano a seconda del livello del singolo dipendente pubblico:

per quello più bassa (A1), l’aumento dello stipendio base è di 56,1 euro lordi al mese, mentre per la posizione economica cosiddetta “D7” (al vertice delle posizioni per il personale pubblico non dirigente), si arriva a 104,28 euro mensili.

Ci sono poi gli arretrati maturati nell’attesa di un rinnovo che riguarda il triennio 2019, 2020 e 2021 (in tutto 39 mensilità), più le mensilità scoperte di quest’anno. Gli arretrati variano così:

dai 1.210 euro della posizione economica inferiore;

della posizione economica inferiore; ai quasi 2.252 euro lordi di quella superiore.

Un dipendente intermedio di un comune (posizione B7), che fin qui ha ricevuto un lordo mensile da 1.719,93 euro, a dicembre avrà uno stipendio triplo di 5.077 euro divisi fra:

nuovo tabellare (1.800,7 euro);

tredicesima (equivalente allo stipendio ordinario);

arretrati (1.475 euro).

Nel caso dei dipendenti della sanità l’ammontare totale cresce ancora per due nuove indennità riconosciute agli infermieri (da 62,81 a 72,79 euro al mese, con arretrati fra 1.381,82 e 1.601,38 euro) e agli altri ruoli sanitari (da 35,46 a 41,1 euro al mese, con arretrati fra 780,12 e 904,2 euro) dal nuovo contratto.

Statali, cosa succederà nei prossimi anni

Stabiliti gli aumenti e gli arretrati, resta da capire come sarà possibile mantenere i salari in linea con l’aumento dei prezzi anche nel contratto 2022-2024: servirebbero secondo il Nadef (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza) circa 16 miliardi di euro.