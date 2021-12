Perché fare un regalo ai dipendenti: idee e vantaggi

Ricevere un piccolo pensiero nel giorno del proprio compleanno fa sempre piacere, a maggior ragione se questo accade sul posto di lavoro. L’abitudine di alcune aziende di fare dei regali personalizzati ai dipendenti in occasione di una ricorrenza speciale ha più di un risvolto positivo. Da una parte, chi dona dimostra di sapere apprezzare e valorizzare i propri collaboratori non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Dall’altra, chi riceve si sente grato, felice e maggiormente motivato a svolgere al meglio le sue mansioni.

Lo sa bene il Gruppo Giomi, società leader della sanità privata italiana fondata nel 1949, che da anni porta avanti la consuetudine annuale di consegnare un regalo di compleanno ai suoi oltre 3500 dipendenti. Questi ultimi sono ripartiti nelle varie strutture del Gruppo, localizzate in Centro e Sud Italia e in Germania e convenzionate con il sistema sanitario nazionale: si tratta nello specifico di 8 ospedali, 16 Rsa e case di riposo, 3 centri dialisi e 8 strutture sanitarie partecipate.

Compleanno: un’occasione per ringraziare i dipendenti

Fare un regalo di compleanno ai propri dipendenti è un bel modo, per le aziende e per i datori di lavoro, di ringraziarli dell’impegno e della passione che mettono ogni giorno in ciò che fanno, specialmente in un periodo in cui il mercato, a causa della pandemia, non è sempre florido.

Si tratta di una mossa sicuramente vincente anche se si punta a migliorare il clima aziendale e l’affiatamento del team di lavoro, perché innesca un vero e proprio circolo virtuoso. Un dipendente che viene apprezzato e valorizzato, infatti, si sentirà davvero parte della squadra e ne condividerà con convinzione i valori fondanti. Questa è la premessa migliore per creare un ambiente accogliente, più piacevole, efficiente e produttivo.

Ma che cosa regalare? Mentre il cesto natalizio è una consuetudine ben più diffusa e quasi data per scontata, il solo fatto che i capi si ricordino di una ricorrenza personale come il compleanno e vogliano celebrarla individualmente con un piccolo cadeau è sufficiente a suscitare gratitudine e gioia. Le idee per rendere l’omaggio ancora più gradito, però, non mancano.

Una donna potrebbe apprezzare un braccialetto, un ciondolo o un piccolo gioiello; mentre a un uomo potrebbe piacere ricevere un capo di abbigliamento (un cappello o una sciarpa, ad esempio) oppure uno zaino. Si può anche puntare su un oggetto utile e unisex, magari personalizzato con il logo dell’azienda: una borraccia, un articolo di cancelleria (ad esempio un quaderno, un raccoglitore o una penna stilografica), una borsa porta documenti, una tazza in ceramica oppure una custodia per tablet o pc.

Non c’è limite alla fantasia: che si tratti di una bottiglia di vino, di un paio di ingressi a un centro termale o di una rigogliosa pianta da appartamento, qualunque regalo è un modo originale e inaspettato di dire grazie a colleghi e subalterni.

Idee per il compleanno di un dipendente: ispirarsi a Gruppo Giomi

Persino il regalo aziendale più bello e raffinato, però, perderebbe qualunque significato se venisse semplicemente lasciato sulla scrivania del dipendente o di fianco al suo armadietto, senza nessuna spiegazione. O, peggio, se venisse consegnato con noncuranza e freddezza tra una mansione e l’altra, come fosse un’incombenza tra sbrigare nel minore tempo possibile.

Se donare un regalo ai lavoratori è un modo per dire grazie, allora è ancora più apprezzabile che questa gratitudine venga manifestata anche di persona. In questo ci si può ispirare al Gruppo Giomi, dove la consegna del cadeau di compleanno viene fatta di persona e diventa l’occasione di un breve ma significativo scambio di saluti e di auguri tra dipendente e datore di lavoro.