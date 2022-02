Lavoro: Stoll cerca programmatori per la per la progettazione e la creazione del prodotto in maglia

Alta formazione tecnica, aziende che operano (e assumono) in mercati in forte espansione. È questa la strategia, la direzione che segue IFOA nell’offrire percorsi di crescita, formazione, professionalizzazione e programmi di inserimento nel mondo del lavoro. Un ruolo essenziale, nel creare un ponte, un contatto tra giovani e aziende, che è stato recentemente riconosciuto da Stoll, azienda leader nella produzione di macchinari per il tessile.

Stoll tecnologia applicata

La mission di Stoll Italia non è solo quella di continuare a soddisfare la domanda del mercato della moda, ma fissare nuovi target rivolti ad altri settori. Grazie alle peculiarità della maglieria, l’intento è quello di offrire nuove soluzioni all’interno di un contesto in continua evoluzione. La tecnologia delle macchine, unita all’esperienza nell’utilizzo di vari materiali, permette a Stoll Italia di porsi come consulente per le aziende, supportandole nella ricerca e sviluppo di soluzioni su misura, qualunque sia il settore: medicale, calzaturiero, sportivo, automotive, interior design, illuminazione, antinfortunistica e molto altro ancora.

Stoll prepara i giovani per affrontare le sfide dell’innovazione

L’innovazione che guida l’azienda coinvolge anche il metodo di scelta e reclutamento delle figure da inserire nei processi produttivi. Anziché scegliere il percorso degli stage, si passa prima dalla formazione qualificata. Una garanzia e un’occasione, per chi si candida, di imparare un mestiere di altissimo profilo e in linea con le competenze tecnologiche richieste dal mercato. Chi entra in Stoll è un lavoratore pronto ad affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica.

Le figure ricercate

In particolare, IFOA ricerca per Stoll Italia, filiale italiana dal 1989 del gruppo tedesco: programmatori per la progettazione e la creazione del prodotto in maglia.

Il programmatore per la progettazione e creazione del prodotto in maglia è la figura che, sulla base delle indicazioni progettuali richieste, si occupa dello sviluppo di prototipi e progetti, utilizzando le innovative macchine rettilinee per maglieria Stoll dotate di software dedicato.

Le risorse selezionate, prima dell’inserimento in azienda, accederanno a un corso completamente gratuito, che le formerà per le seguenti attività:

sviluppo dei prototipi sulla base delle specifiche ricevute (schede tecniche, misure, cartamodelli);

utilizzo del software grafico M1plus specifico per la progettazione digitale dei punti maglia;

realizzazione, nei reparti produttivi, dei prodotti nelle varie taglie e colore, in relazione agli ordini ricevuti;

assistenza clienti che utilizzano le macchine rettilinee per maglieria Stoll;

studio e sviluppo di prodotti in maglia anche non strettamente legati all’abbigliamento.

La sede di lavoro è sul territorio di Carpi, anche se è richiesta la disponibilità per trasferte. È necessaria una buona conoscenza dell’inglese e dei principali strumenti informatici.