TEDxMilano, la nostra intervista a Paolo Rigamonti

Paolo Rigamonti è il fondatore di Limiteazero, uno studio di design multidisciplinare che va ad mescolare il design con il mondo della tecnologia. La progettazione per lui è intesa come processo di ibridazione fra conoscenze e formazioni diverse e complementari, come ad esempio l’esperienza, l’interazione e la data visualization.

È stato docente di “Scenari del design e nuove tecnologie” presso la facoltà di Design del Politecnico di Milano e attualmente insegna nel corso di Data Visualisation presso la NABA – Nuova Accademia di Belle Arti”.

Paolo Rigamonti ha partecipato all’edizione 2019 di TEDxMilano, preparando uno speech sul tema “CambiaMenti”: ecco la nostra videointervista.