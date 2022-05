Perché (e come) scegliere un trust per la protezione del patrimonio: i consigli di DBS Group

Per proteggere il patrimonio, in modo legale e sicuro, si può ricorrere al trust. Cos’è, come funziona e come fare la giusta scelta? Lo spiega Damiano Montani

Come si fa a tutelare il patrimonio di una famiglia, soprattutto dagli eventi avversi? Uno strumento giuridico utilissimo per la segregazione e la protezione del patrimonio è il trust. Cos’è e come funziona lo spiega in questo video Damiano Montani, Fondatore e Presidente di DBS Group, gruppo di società finalizzato alla protezione del patrimonio delle famiglie e delle imprese.