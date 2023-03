Salute, la startup italiana che con i “super” dati riesce a prevenire e gestire le emergenze a distanza

Fonte: Aindo Daniele Panfilo, co-fondatore e CEO di Aindo

Cosa succede quando tecnologia e salute si incontrano? Che nascono straordinarie opportunità di sviluppo e innovazione, per far stare meglio le persone. Questo è ad esempio il caso di Aindo e Televita, che si sono unite per trovare soluzioni, capacità di diagnosi, cure e assistenza per le persone più fragili, come anziani e disabili.

Televita, impresa triestina che progetta e gestisce servizi telematici nel settore della salute, ha deciso di affidarsi ad Aindo, startup della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) specializzata in dati sintetici, per dare avvio a progetti innovativi che daranno supporto statistico nell’ambito della diagnosi, della cura e della prevenzione dei cittadini.

​​Televita si occupa da oltre 35 anni di teleassistenza e telemedicina, per aiutare le persone fragili, a costi contenuti, affiancando le istituzioni e le organizzazioni che sui territori si occupano di salute. I servizi offerti sono diversi: dalla comunicazione con il cittadino attraverso attività di informazione e prenotazione a indagini e campagne di promozione della salute, ma anche supporto psicologico a fasce a rischio della popolazione, e centri servizi che facilitano il lavoro degli operatori sociosanitari. Tutto il servizio si svolge online a distanza, ma sempre in sinergia con i soggetti che sul territorio fanno assistenza.

L’obiettivo di Televita, ora, è riuscire a sviluppare un’attività specifica di raccolta, elaborazione e analisi di “super” dati per poter fornire alle istituzioni e alle aziende del settore sanitario e farmaceutico informazioni che consentano di implementare servizi innovativi, come il monitoraggio delle situazioni a rischio, per prevenire o risolvere tempestivamente le emergenze.

Qui si inserisce Aindo, startup specializzata nella valorizzazione dei dati, che mette a disposizione la sua piattaforma centrata in particolare sui dati sintetici, la Aindo Synthetic DataOps Platform (ASDOP). Fondata nel 2018 da tre specialisti dell’intelligenza artificiale – Daniele Panfilo (CEO), Sebastiano Saccani (Head of R&D) e Borut Svara (CTO) – Aindo è leader in Italia e in Europa nell’estrazione e nell’elaborazione di dati sintetici, che sempre di più stanno diventando essenziali. Completamente artificiali, questi dati hanno le stesse proprietà statistiche di quelli reali, ma, non essendo riconducibili al dato reale, rappresentano uno strumento di tutela della privacy incredibile.

I dati sintetici permettono alle organizzazioni di costruire copie artificiali dei set di dati di cui dispongono. Le informazioni contenute nei dati sintetici non corrispondono a individui reali. La loro analisi però porta a tutti gli insight più rilevanti per chi conduce ricerche e analisi statistiche. Il che apre orizzonti estremamente interessanti, soprattutto nel campo della prevenzione e della gestione di patologie e crisi.

“Sin dalla sua nascita, Televita non ha mai smesso di innovarsi e di cercare tecnologie in grado di migliorare sempre più i servizi di assistenza. Consapevoli del ruolo che hanno oggi i dati nella nostra società, siamo convinti della necessità di utilizzare la mole di informazioni che raccogliamo per migliorare la qualità e l’efficacia della nostra assistenza, oltre a quella degli enti pubblici per i quali lavoriamo e dei numerosi stakeholder con cui collaboriamo costantemente”, spiega Michela Flaborea, Presidente e Amministratrice Delegata di Televita.

Nella prima fase della collaborazione tra Televita e Aindo l’obiettivo è innovare il TeleCare, il settore di Televita che si occupa di aiutare da remoto persone fragili, anziane o sole attraverso la teleassistenza e il telemonitoraggio. Partendo dal dato sintetico, l’obiettivo è quello di sviluppare un servizio di teleassistenza predittivo in grado di identificare i segnali di possibili situazioni di emergenza, intervenire anticipatamente e, eventualmente, evitare situazioni a rischio.

“La collaborazione con Aindo – prosegue Flaborea – ci permetterà non solo di fare passi avanti in questo ambito ma anche di sperimentare sempre più, riuscendo a prevenire l’aggravarsi di patologie, l’insorgere di malesseri o il verificarsi di incidenti domestici e altre emergenze. Un caso concreto, su cui potremo lavorare in futuro con Aindo, è utilizzare i dati per comprendere cosa determina le cadute degli anziani o la compromissione della stabilità e agire su questi elementi”.

Una tecnologia rivoluzionaria, insomma, che concilia privacy e creazione di nuovo valore. “Nel fare questo, Aindo è un partner che democratizza l’innovazione e favorisce il controllo individuale dei dati“, sottolinea il co-founder Daniele Panfilo – “Per le aziende come Televita, si tratta di un’opportunità per diventare un punto di riferimento nel settore”.

“In questo progetto supportiamo Televita nell’esplorazione delle nuove opportunità offerte dai dati sintetici. Ciò non include soltanto fornire la migliore tecnologia di generazione di dati sintetici attualmente disponibile, ma comprende anche altre attività come la strutturazione delle informazioni. Con le nostre soluzioni, ci impegniamo a rimuovere tutte le barriere che impediscono l’utilizzo dei dati, permettendo a Televita e all’intero settore health di offrire nuovi strumenti a supporto della salute dei pazienti”.

Contenuto offerto da Aindo.