Events.com acquisisce la scaleup italo-americana Evensi

Fonte: Ufficio Stampa Da sinistra: Emanuele Corradini, Paolo Privitera e Yuri Grassi

È stato ufficializzato l’annuncio dell’acquisizione di Evensi da parte di Events.com, azienda californiana specializzata nella gestione degli eventi, che offre una suite completa di servizi: dalla vendita di biglietti al marketing dell’evento.

Il fondatore, il modenese Yuri Grassi, assieme a Emanuele Corradini, Paolo Privitera e Andrea Pelleschi, ha costruito tra l’Emilia-Romagna e San Francisco quello che viene da molti riconosciuto come il più grande aggregatore mondiale di eventi. Tra gli investitori, spicca il nome di Primo Ventures SGR; il fondo italiano guidato da Gianluca Dettori è stato infatti tra i primi a credere nel progetto e a investire nella startup.

Evensi ha raggiunto il successo in Silicon Valley, affermandosi come una delle realtà più interessanti nel mondo degli eventi. Ciò nonostante, il cuore dello sviluppo tecnologico è sempre rimasto in Italia, a Modena, anche per la presenza sul territorio di Junto Innovation Hub, che ha supportato e accelerato lo sviluppo di Evensi sin dalla sua nascita e per merito della Regione Emilia-Romagna, che ha creato negli anni un ecosistema dell’innovazione sempre più solido.

“Grazie ai talenti che con noi sono cresciuti, abbiamo realizzato ciò che ritenevamo impensabile quando abbiamo cominciato”, ha dichiarato il fondatore Yuri Grassi. “Ci siamo distinti in un ambiente competitivo come la Silicon Valley, diventando una realtà internazionale con milioni di utilizzatori, e resistendo a una pandemia che ha messo a durissima prova le fondamenta del nostro settore. L’acquisizione da parte di Events.com rappresenta la naturale evoluzione del percorso di Evensi: concretizzare una visione che intende arricchire la vita di ognuno attraverso aggregazione ed esperienze condivise”.

Con un’intelligenza artificiale proprietaria, Evensi elabora più di 200.000 eventi al giorno e dà in pasto i dati ricavati dall’analisi a un avanzato algoritmo di suggerimento eventi. Prendendo in esame la posizione geografica degli utenti e i loro interessi, Evensi riesce nell’intento di determinare quali siano gli eventi più rilevanti per ciascun utilizzatore, garantendo ai propri utenti un’esperienza personalizzata.

Evensi ha coltivato nel corso degli anni una solida community che conta più di 10 milioni di organizzatori di eventi e 60 milioni di persone interessati a fruirne.

“Siamo molto felici di essere stati acquisiti da Events.com – commenta Paolo Privitera, CEO di Evensi – Questa unione ci permette di continuare a lavorare sulla nostra missione, condivisa e arricchita da Events.com, inseriti in un ambiente di grande cultura aziendale. Continueremo ad aiutare organizzatori e partecipanti a ottenere risultati e un’esperienza sempre migliori. È fantastico essere parte di questa visione”.

Per il 2023 è previsto il lancio di una nuova versione di Events.com, che promette di offrire un’esperienza innovativa di ricerca, gestione e promozione degli eventi, integrando ed evolvendo ulteriormente la tecnologia di Evensi.