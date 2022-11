Eredi Baitelli, la tornitura di precisione su misura e innovativa

Fonte: Eredi Baitelli S.p.A.

Chi dice che produttività e tradizione non possano andare di pari passo con sostenibilità e personalizzazione del prodotto? A dimostrarlo è Eredi Baitelli, azienda bresciana attiva nel campo della tornitura metallica di precisione, che ha saputo costantemente rinnovarsi senza perdere di vista l’obiettivo finale: la soddisfazione del cliente.

Tornitura metallica dalla precisione sartoriale

Flessibilità e personalizzazione sono i punti di forza dell’azienda che lavora con clienti di tutto il mondo: oltre il 70% della produzione venduto all’estero.

Particolari a disegno con diametro da 0,5 mm a 40 mm vengono realizzati da zero a partire dalle specifiche esigenze del cliente, sempre con un approccio orientato al problem solving e alla ricerca dei massimi standard qualitativi.

Lavorazioni in ottone, ottone senza piombo, alluminio, AVP, acciaio e bronzo, trovano dunque applicazione in tutti i settori in cui la precisione è cruciale, come l’automotive, la rubinetteria, il comparto elettrico, quello idrotermosanitario e molti altri. Il processo di produzione è effettuato internamente nelle due filiali presenti nel bresciano, dunque è 100% Made in Italy.

Gioco di squadra e collaborazione

Il massimo risultato è garantito anche dal gioco di squadra che caratterizza il capitale umano dell’azienda. In Eredi Baitelli ogni persona ha un ruolo chiave e offre il suo contributo per la realizzazione dei progetti. I dipendenti vengono formati direttamente in sede e continuamente aggiornati in base alle novità di settore.

Nuovi processi per una produttività sostenibile

Eredi Baitelli ha abbracciato a pieno il tema della riqualificazione energetica, per limitare al massimo l’impatto della produzione sull’ambiente.

Nel corso degli anni l’azienda ha intrapreso una serie di iniziative per aggiornare la tecnologia in uso e favorire il ricorso alle risorse rinnovabili. Tra queste l’utilizzo di impianti di abbattimento dei fumi, di dispositivi per il controllo dell’inquinamento atmosferico, delle emissioni sonore e del consumo energetico.

Sostenibilità nel rispetto dell’ambiente ma anche dell’uomo, cui sono dedicate le diverse iniziative per la tutela della salute e la prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro. Ogni ambiente è concepito su misura per garantire il benessere dei dipendenti e far sì che tutti possano lavorare con piacere.

Tecnologia e innovazione al servizio della qualità

Per raggiungere la massima efficienza produttiva e assicurare al cliente gli standard richiesti, Eredi Baitelli investe costantemente nell’aggiornamento del parco macchine e nella rigorosa selezione delle materie prime, provenienti dai migliori fornitori europei.

Una politica aziendale improntata alla qualità totale e che deve gran parte del suo successo all’ottimizzazione dei processi produttivi, così come previsto dal piano Industria 4.0. L’automazione industriale ha permesso all’azienda di raggiungere l’ambizioso obiettivo zero difetti, che garantisce una qualità superiore del prodotto finito, sempre nei modi e tempi previsti dal cliente.

Nonostante l’azienda sia operativa dal 1945, l’obiettivo è crescere e sfruttare le opportunità offerte dall’internazionalizzazione: le soluzioni su misura, dopo aver conquistato Germania e altri paesi europei, mirano a diffondersi nel mercato degli Stati Uniti senza mai dimenticare la centralità del cliente, l’importanza del Made in Italy e delle persone che formano l’impresa e le danno forza giorno dopo giorno.