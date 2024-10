Como Lake Conferences 2024: il programma e gli ospiti

Fonte: Como Lake Conference Villa Erba a Cernobbio

Con il titolo “The Great Challenge”, torna per la sua seconda edizione la conferenza Comolake2024, che si concentrerà quest’anno su sette aree tematiche chiave: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale e Pubbliche Amministrazioni.

La “great challenge”, ovvero “grande sfida“, di ComoLake2024 è quella di costruire e mantenere aperto il rapporto tra Stati e le aziende del digitale che siano grandi Corporation o realtà emergenti, per condividere insieme le opportunità e le responsabilità che le nuove frontiere dell’innovazione richiedono.

La Como Lake Conference avrà luogo dal 15 al 18 ottobre 2024 presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del lago di Como.

Gli ospiti

Lo sviluppo del programma, ricco di panel e interventi, è affidato a oltre 160 relatori provenienti da 14 Paesi, in rappresentanza di Governi, Organizzazioni Internazionali, Università, Organismi di controllo e aziende leader nel settore. Tra questi figurano anche i ministri Guido Crosetto, Anna Maria Bernini e Andrea Abodi, oltre che alcuni dei vertici delle maggiori aziende italiane, come il presidente di ENI Giuseppe Zafarana, l’AD TIM Pietro Labriola e Luigi Ferraris, Amministratore Delegato di FiberCop.

L’attenzione alla sostenibilità

Numerosi anche gli eventi collaterali tra cui l’istallazione “Bosco Virtuale”, progettata da Micromegas per la divulgazione della biodiversità italiana e realizzata in collaborazione con il CUFAA (Comando delle Unità Forestali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri), riproposta a ComoLake2024 dopo essere stata allestita presso la sede dell’ONU a New York, in occasione della “Settimana sui Cambiamenti Climatici”.

Gli organizzatori

“Abbiamo creduto immediatamente alla rilevanza di questo evento”, ha dichiarato Erminio Fragassa, Presidente di Micromegas, organizzatore di ComoLake2024. “Ci siamo impegnati come organizzatori a costruire una seconda edizione più ricca e robusta rispetto a quella di esordio: siamo passati a un programma di 4 giorni, un allestimento espositivo sull’intera area di Villa Erba, abbiamo coinvolto oltre 80 aziende partner e ricevuto 25 patrocini italiani ed europei. Ritengo che ComoLake2024 possa considerarsi uno dei principali eventi in Europa sul tema innovazione e digitale, per dimensione, qualità dei contenuti e numero di speaker”.